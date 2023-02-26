СК России займётся расследованием взрыва дамбы в Артёмовске

26 февраля 2023 | 12:46
22 февраля 2023 | 07:10
20 февраля 2023 | 10:47
13 февраля 2023 | 09:17
15 января 2023 | 11:36
09 января 2023 | 13:45
03 января 2023 | 12:09
31 декабря 2022 | 10:44
27 декабря 2022 | 12:07
Следственный комитет России установит обстоятельства взрыва дамбы на водохранилище «Северный ставок» в городе Артёмовске Донецкой области. Об этом сообщается в ТГ-канале ведомства.
«Украинские войска взорвали дамбу в Артёмовске на водохранилище «Северный ставок», чтобы создать неприемлемые условия для мирного населения», — говорится в официальном сообщении СК РФ.
По данным органов исполнительной власти ДНР, из пострадавшего города поступают сообщения о затоплениях частных домов и подвалов, в которых местное население укрывается от обстрелов.
Ранее RT сообщал, что СК России изучит обстоятельства обстрела Белгородской области.