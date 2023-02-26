СК России займётся расследованием взрыва дамбы в Артёмовске

Следственный комитет России установит обстоятельства взрыва дамбы на водохранилище «Северный ставок» в городе Артёмовске Донецкой области. Об этом сообщается в ТГ-канале ведомства.

«Украинские войска взорвали дамбу в Артёмовске на водохранилище «Северный ставок», чтобы создать неприемлемые условия для мирного населения», — говорится в официальном сообщении СК РФ.

По данным органов исполнительной власти ДНР, из пострадавшего города поступают сообщения о затоплениях частных домов и подвалов, в которых местное население укрывается от обстрелов.



Ранее RT сообщал, что СК России изучит обстоятельства обстрела Белгородской области.