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В ДНР заявили о полной зачистке от ВСУ железнодорожной станции Ступки в Артёмовске

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В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о полной зачистке от украинских военных железнодорожной станции Ступки, которая находится на севере Артёмовска (Бахмута).
В ДНР заявили о полной зачистке от ВСУ железнодорожной станции Ступки в Артёмовске
  • РИА Новости

Об этом НМ написала в Telegram.

27 февраля сообщалось, что микрорайон Ступки в городе Артёмовске перешёл под контроль бойцов ЧВК «Вагнер».

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