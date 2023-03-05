В ДНР заявили о полной зачистке от ВСУ железнодорожной станции Ступки в Артёмовске

В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о полной зачистке от украинских военных железнодорожной станции Ступки, которая находится на севере Артёмовска (Бахмута).

РИА Новости

Об этом НМ написала в Telegram. 27 февраля сообщалось, что микрорайон Ступки в городе Артёмовске перешёл под контроль бойцов ЧВК «Вагнер».