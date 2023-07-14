Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина полностью потеряла суверенитет
- AP
Об этом Орбан сказал в эфире радиостанции Kossuth.
Как отметил венгерский премьер, украинский конфликт закончится, как только этого захочет Вашингтон.
«Ведь Украина в действительности потеряла суверенитет: у неё нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что Киев получает деньги и военные средства в основном от Соединённых Штатов.
Орбан также заявил, что вхождение Украины в НАТО означало бы немедленную мировую войну.