Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности.

Об этом Орбан сказал в эфире радиостанции Kossuth.

Как отметил венгерский премьер, украинский конфликт закончится, как только этого захочет Вашингтон.

«Ведь Украина в действительности потеряла суверенитет: у неё нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что Киев получает деньги и военные средства в основном от Соединённых Штатов.

Орбан также заявил, что вхождение Украины в НАТО означало бы немедленную мировую войну.