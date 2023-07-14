Орбан: вхождение Украины в НАТО означало бы немедленную мировую войну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радиостанции «Кошут», что вхождение Украины в НАТО означало бы немедленную мировую войну.

«Если бы мы включили Украину в НАТО, это означало бы немедленную мировую войну», — приводит его слова ТАСС.

При этом Орбан выразил недоумение в связи с тем, что в странах Запада по-прежнему преобладают воинственные настроения.

По его словам, жители западных государств хотят боевых действий на Украине.

Также премьер Венгрии назвал украинцев агрессивными.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что возможное вступление Украины в НАТО создаёт угрозы для безопасности России.