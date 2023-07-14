Узнать больше

Орбан: вхождение Украины в НАТО означало бы немедленную мировую войну

Короткая ссылка
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радиостанции «Кошут», что вхождение Украины в НАТО означало бы немедленную мировую войну.
Орбан: вхождение Украины в НАТО означало бы немедленную мировую войну
  • AP

«Если бы мы включили Украину в НАТО, это означало бы немедленную мировую войну», — приводит его слова ТАСС.

При этом Орбан выразил недоумение в связи с тем, что в странах Запада по-прежнему преобладают воинственные настроения.

По его словам, жители западных государств хотят боевых действий на Украине. 

Также премьер Венгрии назвал украинцев агрессивными.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что возможное вступление Украины в НАТО создаёт угрозы для безопасности России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить