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Путин заявил, что членство Украины в НАТО создаёт угрозы для безопасности России

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Российский лидер Владимир Путин сообщил, что возможное вступление Украины в НАТО создаёт угрозы для безопасности России.
Путин заявил, что членство Украины в НАТО создаёт угрозы для безопасности России
  • РИА Новости

«Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно говорили, это создаёт угрозы для безопасности России, очевидно», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Путин добавил, что угроза вступления Украины в Североатлантический альянс стала одной из причин проведения специальной военной операции.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия воспримет факт появления самолётов F-16 у Украины как угрозу в ядерной сфере.

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