Лавров: Россия воспримет факт появления самолётов F-16 у Киева как угрозу в ядерной сфере

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью интернет-изданию «Лента.Ру», что Россия воспримет факт появления самолётов F-16 у Украины как угрозу в ядерной сфере.

Дипломат также назвал передачу Киеву истребителей F-16 примером «крайне опасного развития событий».

Он отметил, что Москва проинформировала ядерные державы США, Британию и Францию о невозможности игнорировать способность этих самолётов нести ядерное оружие.

«В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолёт указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет», — сказал Лавров.

Ранее румынский президент Клаус Йоханнис предложил союзникам по НАТО построить в Румынии тренировочную базу для пилотов самолётов F-16.

Также страны G7 назвали приоритетными поставки Украине оружия дальнего радиуса поражения.