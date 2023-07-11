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Глава Румынии напомнил о желании открыть в стране тренировочную базу НАТО для пилотов F-16

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Румынский президент Клаус Йоханнис предложил союзникам по НАТО построить в Румынии тренировочную базу для пилотов самолётов F-16.
Глава Румынии напомнил о желании открыть в стране тренировочную базу НАТО для пилотов F-16
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал на саммите альянса в Вильнюсе.

«Я могу упомянуть наш проект, представленный нескольким союзникам, по созданию тренировочной базы в Румынии для пилотов F-16. Есть планы на эту базу, есть заинтересованные союзники, и я совершенно уверен, что дело будет продолжаться», — сказал он журналистам.

Йоханнис признал, что пока не знает, где можно расположить базу, при этом информация о месте дислоцированная подобных объектов является секретной, пишет РИА Новости.

Как отмечали в Кремле, европейцы не понимают ошибки приближения военной инфраструктуры НАТО к границам России.

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