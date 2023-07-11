Песков указал на ошибку непонимания рисков от приближения инфраструктуры НАТО к России

В Европе не понимают ошибки приближения военной инфраструктуры НАТО к границам России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что продвижение инфраструктуры НАТО к России — это одна из причин нынешней ситуации.

«Похоже, что европейцы не понимают этой ошибки, здесь очень важно отдавать себе отчёт, что никогда российская военная инфраструктура не двигалась в сторону западной Европы, всегда происходило движение в обратном направлении», — сказал Песков.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО должно отказаться от ограничений в вопросе создания постоянных баз у российских границ.

Также Науседа призвал страны альянса к увеличению военных расходов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента Литвы.