Депутат Чепа раскритиковал слова президента Литвы по поводу баз у границ с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, который считает, что НАТО должна отказаться от ограничений в вопросе создания постоянных баз у российских границ.

«Вопросы безопасности России, которые мы поднимали в 2021 году, и нерешение этих вопросов, привело к существующему конфликту. Есть политики, которые продолжают усугублять ситуацию, нагнетать конфронтацию, создавать более сложные отношения, нарушать ранее достигнутые договорённости, всё это приводит к проблемам», — объяснил Чепа.

По его словам, сегодняшняя проблема на территории Украины — это «продолжение заявлений таких недалёких политиков».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО должна отказаться от ограничений в вопросе создания постоянных баз у российских границ.

Также Науседа призвал страны альянса к увеличению военных расходов.