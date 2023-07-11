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Депутат Чепа раскритиковал слова президента Литвы по поводу баз у границ с Россией

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Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, который считает, что НАТО должна отказаться от ограничений в вопросе создания постоянных баз у российских границ.
Депутат Чепа раскритиковал слова президента Литвы по поводу баз у границ с Россией
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«Вопросы безопасности России, которые мы поднимали в 2021 году, и нерешение этих вопросов, привело к существующему конфликту. Есть политики, которые продолжают усугублять ситуацию, нагнетать конфронтацию, создавать более сложные отношения, нарушать ранее достигнутые договорённости, всё это приводит к проблемам», — объяснил Чепа.

По его словам, сегодняшняя проблема на территории Украины — это «продолжение заявлений таких недалёких политиков».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО должна отказаться от ограничений в вопросе создания постоянных баз у российских границ.

Также Науседа призвал страны альянса к увеличению военных расходов.

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