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Минфин Украины: около трети бюджета страны идёт на выплаты военным ВСУ

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Министерство финансов Украины заявило, что порядка трети всего бюджета страны тратится лишь на выплаты зарплат и содержание военнослужащих.
Минфин Украины: около трети бюджета страны идёт на выплаты военным ВСУ
  • AP

Об этом ведомство сообщило со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

«За январь — июль 2023 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 1640,1 млрд гривен ($44,4 млрд). В июле расходы составили 231,8 млрд гривен ($6,2 млрд). В структуре расходов больше всего направлено: 669,9 млрд гривен ($13,1 млрд) — на оплату труда с начислениями. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 518,8 млрд гривен ($14 млрд)», — говорится в сообщении на сайте украинского Минфина.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина за первые шесть месяцев 2023 года направила на военные нужды больше денег, чем собрала за этот же период налогов.

16 июля Шмыгаль сообщал, что Запад за полгода выделил Киеву $23 млрд для покрытия дефицита бюджета.

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