Конгресс США не планирует рассматривать запрос о помощи Киеву
Об этом свидетельствует расписание конгресса США.
11 декабря координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты до конца года объявят о новой военной помощи Украине.
Позже Владимир Зеленский в публичном выступлении в рамках визита в Соединённые Штаты снова начал просить у Вашингтона оружие для Вооружённых сил Украины.
Он также раскритиковал американский конгресс за скандалы и проволочки с согласованием дальнейшей помощи Киеву.
Международный валютный фонд одобрил выделение очередного транша финансирования Киеву на $900 млн.