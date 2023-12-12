Конгресс США не планирует рассматривать запрос о помощи Киеву

Палата представителей Соединённых Штатов не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Украине перед уходом на каникулы.

Об этом свидетельствует расписание конгресса США.

11 декабря координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты до конца года объявят о новой военной помощи Украине.

Позже Владимир Зеленский в публичном выступлении в рамках визита в Соединённые Штаты снова начал просить у Вашингтона оружие для Вооружённых сил Украины.

Он также раскритиковал американский конгресс за скандалы и проволочки с согласованием дальнейшей помощи Киеву.

Международный валютный фонд одобрил выделение очередного транша финансирования Киеву на $900 млн.