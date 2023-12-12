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МВФ одобрил очередной транш финансирования Украине на $900 млн

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Международный валютный фонд одобрил выделение очередного транша финансирования Киеву на $900 млн.

Об этом МВФ сообщает на своём сайте.

Как отмечается в заявлении, организация завершила обзор соглашения в рамках механизма расширенного финансирования для Украины, что позволило правительству получить доступ к сумме, эквивалентной около $900 млн США, которые будут направлены на бюджетную поддержку.

Ранее Кильский институт мировой экономики (IfW) подготовил отчёт, из которого следует, что помощь западных стран украинским властям в августе — октябре 2023 года снизилась почти на 90% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

28 ноября в Министерстве финансов Украины заявили, что государственный и гарантированный государством долг страны достиг нового исторического рекорда — $136,35 млрд.

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