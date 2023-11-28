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Госдолг Украины на конец октября достиг рекордных $136,35 млрд

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В Министерстве финансов Украины заявили, что государственный и гарантированный государством долг страны достиг нового исторического рекорда — $136,35 млрд.
Госдолг Украины на конец октября достиг рекордных $136,35 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © John Coletti

«По состоянию на 31 октября 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4958,37 млрд гривен, или $136,35 млрд», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Министерство уточняет, что государственный и гарантированный государством внешний долг составил 68,04% общей суммы долга, или $92,77 млрд; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 31,96%, или $43,57 млрд.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у Киева не получится резко снизить зависимость от помощи других стран даже после завершения конфликта.

Он также отметил, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

В свою очередь, первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что без помощи Международного валютного фонда (МВФ) на Украине всё посыплется как домино.

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