Вице-спикер Рады: на Украине без МВФ всё посыплется как домино
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Как он отметил в интервью украинскому изданию «Лига.нет», МВФ является основным союзником Киева.
«Если мы потеряем МВФ, мы потеряем всё, дальше посыплется как домино», — сказал он.
При этом он добавил, что Минфин Украины продолжает выпрашивать дополнительные деньги от ЕС, Южной Кореи, Японии и других стран.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у Киева не получится резко снизить зависимость от помощи других стран даже после завершения конфликта.
Он также отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.