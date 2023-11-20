Вице-спикер Рады: на Украине без МВФ всё посыплется как домино

Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что без помощи Международного валютного фонда (МВФ) на Украине всё посыплется как домино.

Как он отметил в интервью украинскому изданию «Лига.нет», МВФ является основным союзником Киева.

«Если мы потеряем МВФ, мы потеряем всё, дальше посыплется как домино», — сказал он.

При этом он добавил, что Минфин Украины продолжает выпрашивать дополнительные деньги от ЕС, Южной Кореи, Японии и других стран.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у Киева не получится резко снизить зависимость от помощи других стран даже после завершения конфликта.

Он также отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.