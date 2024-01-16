«Разговоры ради разговоров»: почему встреча по «формуле мира» Киева оказалась безрезультатной

Встречи для обсуждения так называемой украинской формулы мира остаются бесперспективным форматом, так как подобные дискуссии без участия России бессмысленны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Западные СМИ отмечают, что прошедшее в Швейцарии мероприятие завершилось без какого-либо результата или выработки плана дальнейших действий. Политологи подчёркивают, что страны Глобального Юга и нейтральные государства не хотят ради интересов США вмешиваться в конфликт, предпочитая сохранять стабильные и доброжелательные отношения с Москвой.

Обсуждение так называемой украинской формулы мира без участия России остаётся процессом, не имеющим перспективы для достижения какого-либо результата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал информацию СМИ о прошедшей в Давосе встрече, организованной по инициативе Киева с советниками по нацбезопасности из ряда стран.

«Мы неоднократно давали свою оценку этому процессу. По сути, это разговоры ради разговоров, это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной, простой причине: мы там не участвуем», — подчеркнул Песков.

В декабре 2023 года представитель Кремля, комментируя эту «формулу», отмечал, что пока каких-либо оснований для начала переговорного процесса с киевским режимом нет.

«Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас неактуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров», — констатировал Песков, добавив, что предпосылок для диалога нет с тех пор, как украинская сторона вышла из переговорного процесса по наставлению Лондона.

«Никакого прогресса»

Четвёртая встреча по обсуждению так называемой формулы мира, которую продвигает Украина, прошла 14 января на уровне советников по нацбезопасности в швейцарском Давосе в преддверии Всемирного экономического форума. По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, на ней присутствовали представители 39 стран Европы, 18 государств Азии, 12 стран Африки, шести — Южной Америки, трёх — Северной Америки и двух — Океании.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак

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© Hannes P. Albert/dpa

Однако по окончании встречи агентство Bloomerg сообщило, что её участники не смогли выработать единой позиции, и в итоге мероприятие завершилось без «чёткого представления о дальнейших действиях». Кроме того, по данным агентства, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, выполнявший роль председателя съезда, предположил: «Проведённая встреча, вероятно, последняя в подобном формате, и следующие шаги остаются неясными».

Кроме того, во время пресс-конференции по итогам встречи, Кассис заявил, что обсуждение процесса мирного урегулирования на Украине невозможно без участия России.

«Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать своё слово», — сказал глава швейцарского МИД.

На отсутствие внятных результатов встречи, прошедшей в Давосе, обратила внимание и британская газета Financial Times. Так, глава брюссельского бюро издания Генри Фой считает, что главным её достижением стало «семейное фото с более многочисленным и многообразным составом, чем в прошлый раз».

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Обозреватель добавил, что проведение таких встреч бессмысленно без участия Российской Федерации.

«Никакого прогресса по самому мирному соглашению не было. Его и невозможно было бы (достичь. — RT) без России, но она приглашения не получала», — подчеркнул журналист.

Некоторые СМИ отметили и тот факт, что в очередной встрече по украинской «формуле мира» не принял участие Китай, хотя приглашение Пекину было выслано и представители китайской делегации находились в Давосе.

Напомним, так называемую формулу мира Владимир Зеленский представил в 2022 году, выступая по видеосвязи перед участниками саммита G20. Она состоит из десяти пунктов, среди которых, например, вывод российских войск и прекращение боевых действий, а также возвращение Украины к границам 1991 года. При этом инициатива ни в каком виде не учитывает позицию Москвы.

В формате этой «формулы» в 2023 году состоялись три встречи: в Копенгагене, Эр-Рияде и на Мальте. Однако предыдущие мероприятия также закончились ничем, без принятия итоговых деклараций, подписания документов или разработки дальнейшего плана действий.

В Москве неоднократно отмечали, что эта «формула» не является планом мирного урегулирования ситуации, а представляет собой «набор оторванных от реалий ультимативных требований» к России.

Киев при этом последовательно отвергает предложения об урегулировании, которые поступают от третьих стран, продолжая продвигать свою «формулу мира». Так, в конце июня 2023-го Андрей Ермак после встречи в Копенгагене с представителями стран Глобального Юга заявил, что Киев будет вести переговоры по урегулированию ситуации только на основании этой «формулы».

«Не хотят вмешиваться в ситуацию»

Отсутствие результата встречи в Давосе было ожидаемо, отметил в разговоре с RT главный редактор издания «Геополитика» Леонид Савин.

«На этом мероприятии не было ключевых игроков — России и Китая. Даже несмотря на дипломатическую поддержку Запада, добиться результатов при такой ситуации невозможно. Соответственно, если и будет какая-то следующая встреча на этом или другом форуме, то она тоже ни к чему конкретному не приведёт», — уверен эксперт.

Здание МИД России

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По его словам, Киев весьма активен в продвижении так называемой формулы мира, однако страны, не входящие в западный блок, настороженно относятся к подобным инициативам.

«Глобальный Юг понимает, к чему могут привести такие процессы и с кем лучше поддерживать отношения: с Киевом как инструментом стран Запада или с Москвой, которая ведёт себя на международной арене адекватно и соблюдает нормы международного права», — добавил политолог.

Многие государства Глобального Юга выбирают путь развития в контексте многополярности и справедливого мироустройства, тогда как им пытаются навязать однополярную гегемонию Вашингтона, которую называют «порядком, основанным на правилах», подчеркнул собеседник RT.

«Есть также ряд государств, которые пытаются выдерживать нейтральную позицию, но очевидно, что с каждым годом им всё сложнее будет играть на две стороны — придётся выбирать», — сказал Савин.

Вряд ли участники встречи в Давосе сами ожидали от неё каких-либо прорывных решений, заметил в разговоре с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Позиция Украины сильно ухудшилась со времени предыдущей встречи в подобном формате, а «формула» Зеленского нисколько не изменилась. Она предусматривает фактически капитуляцию России, что в нынешней ситуации выглядит очень странно. Особенно на фоне провала контрнаступления, очевидной усталости от Киева в Европе и США, неготовности финансировать этот конфликт», — сказал аналитик.

При этом очевидно, что страны Глобального Юга смотрят на конфликт как на европейский, не входящий в сферу их интересов и проблем, добавил Козюлин.

«Эти страны не хотят вмешиваться в ситуацию и бороться за американские интересы. Многие из них рассматривают США как ранее доминировавшую державу и гегемона, который сейчас теряет силу, соответственно, можно идти против его интересов», — полагает эксперт.

Он констатировал, что даже некоторые организаторы встречи в Давосе понимают главную причину её безрезультативности.

«Министр иностранных дел Швейцарии сказал правильно: без России это всё не имеет никакого смысла. Мало того, речь на подобных встречах должна идти не просто об Украине, а о формуле глобальной безопасности после СВО. Когда назревал этот конфликт, Россию беспокоили не просто вопросы Украины, а система безопасности в Европе, отношения с США. Это острые вопросы, которые нельзя вычеркнуть из повестки», — заключил собеседник RT.