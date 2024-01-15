В FT назвали совместное фото главным достижением встречи по Украине в Давосе
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Как Фой пояснил в материале, в этот раз на снимке было больше участников, чем на таком же мероприятии на Мальте в октябре.
«Для западных советников по нацбезопасности, присутствующих вчера на встрече по Украине в Давосе, главное достижение было простым — более крупная и разнообразная семейная фотография, чем в прошлый раз», — указал он.
Журналист подчеркнул, что никакого прогресса по мирному соглашению не произошло.
Ранее Киев заявил об отсутствии единой позиции на встрече нацсоветников в Давосе.