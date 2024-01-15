В FT назвали совместное фото главным достижением встречи по Украине в Давосе

Глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой заявил, что главным достижением встречи по украинской ситуации в Давосе является совместное фото участников мероприятия.

Как Фой пояснил в материале, в этот раз на снимке было больше участников, чем на таком же мероприятии на Мальте в октябре.

«Для западных советников по нацбезопасности, присутствующих вчера на встрече по Украине в Давосе, главное достижение было простым — более крупная и разнообразная семейная фотография, чем в прошлый раз», — указал он.

Журналист подчеркнул, что никакого прогресса по мирному соглашению не произошло.

Ранее Киев заявил об отсутствии единой позиции на встрече нацсоветников в Давосе.