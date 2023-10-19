«Уже тройные стандарты»: почему поддержка Израиля отдалила Запад и Украину от стран Глобального Юга

Поспешность Запада в безоговорочной поддержке Израиля подорвала усилия по привлечению стран Глобального Юга на сторону Украины и свела на нет месяцы работы на пропагандистской арене. Об этом пишет издание Financial Times, приводя высказывания высокопоставленных евродипломатов. Ранее Запад провёл несколько встреч между представителями этих стран и Киева, однако значимых результатов они не принесли. Политологи отмечают, что страны, державшиеся в стороне в украинском вопросе, больше не могут закрывать глаза на двойственную политику США и их союзников.

Безоговорочная поддержка Израиля со стороны Запада в текущем конфликте с Палестиной подорвала усилия по привлечению стран так называемого Глобального Юга на сторону Украины, которую также поддерживает западная коалиция. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и чиновников в США и Европе.

По их словам, это свело на нет многомесячную работу по представлению Москвы как мирового изгоя, нарушающего международное право, и сделало США, ЕС и их союзников уязвимыми перед обвинениями в лицемерии.

«Мы определённо проиграли битву за Глобальный Юг. Вся работа, которую мы проделали с Глобальным Югом (по вопросу Украины. — RT), сведена на нет. Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда не станут нас слушать», — приводит газета слова дипломата одной из стран G7.

Financial Times отмечает, что американские дипломаты также озабочены тем, что администрация Байдена не признаёт, что поддержка Израиля в нынешнем конфликте отталкивает от США развивающиеся страны.

«То, что мы говорили об Украине, должно быть применимо и к сектору Газа. В противном случае мы утратим всякое доверие. Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы: почему они должны верить тому, что мы говорим о правах человека?» — добавил источник газеты.

Сходную точку зрения выразил и Яап де Хооп Схеффер, бывший глава МИД Нидерландов и экс-генсек НАТО.

"Стремление Запада поддержать Израиль подрывает поддержку Украины со стороны развивающихся стран"

© Financial Times

«Нью-Дели, Джакарта и Бразилиа хотят видеть общую позицию по этим вопросам и последовательность. А если они этого не видят… то существует определённая опасность, что по главным глобальным вопросам EC, G7 и НАТО не будут восприниматься всерьёз», — подчеркнул политик.

Издание также сообщило, что на экстренном видеосаммите лидеров стран ЕС 17 октября некоторые из них предупредили, что неспособность поддержать соблюдение прав человека в отношении палестинцев в Газе может привести к обвинению западных стран в лицемерии.

На этом саммите в том числе критиковалось решение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен посетить Израиль, не дожидаясь того, как 27 стран — членов Евросоюза выработают общую позицию по этому кризису.

«Запад был удивлён»

Ранее западные СМИ уже обращали внимание на то, что попытки США и стран НАТО привлечь развивающиеся государства к поддержке их позиции по Украине по большей части потерпели неудачу. Так, об этом в сентябре сообщила газета The Wall Street Journal.

"Западу не удаётся переманить друзей России на сторону Украины"

© The Wall Street Journal

Ян Техау, ранее работавший в МИД ФРГ, а ныне курирующий германское направление в консалтинговой компании Eurasia Group, в интервью газете отметил, что западные чиновники недооценили степень враждебности к США и Европе в некоторых регионах мира и стремление таких ведущих игроков, как Бразилия и ЮАР, отстаивать свою независимость и интересы на международной арене.

«Очевидно, что Запад в целом был удивлён тем, что среди многих стран так называемого Глобального Юга довольно-таки широко распространено нежелание... присоединиться к нему», — подчеркнул он.

Напомним, что этим летом Запад организовал две встречи для представителей стран Глобального Юга и Азии с участием Киева, но не пригласил на них Россию.

Западные СМИ ранее сообщили, что в Копенгагене 24 июня прошла секретная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Целью Запада, как отмечается, было заручиться поддержкой указанных стран — участниц БРИКС, которые сохраняют нейтралитет по украинской проблеме. Переговоры прошли по инициативе Киева, который на ней продвигал так называемую формулу мира, не предусматривающую прекращение огня или переговоры с Россией.

В августе прошла ещё одна подобная встреча — в Джидде. В ней участвовали представители более 40 стран, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН.

Глава делегации Украины Андрей Ермак по итогам этого саммита сообщил, что провёл множество двусторонних встреч, на которых обсуждалась реализация «формулы мира». При этом официального коммюнике по итогам встречи опубликовано не было.

В Москве неоднократно отмечали, что старания Запада по мобилизации Глобального Юга на поддержку «формулы мира» и Украины обречены на провал, а встречи по урегулированию этого кризиса не имеют смысла без участия России.

Ещё одну такую встречу планировалось провести до саммита G20 в сентябре, однако сделано этого не было. При этом сам итог саммита G20 стал для Запада ударом, так как под давлением Китая из итогового документа были исключены формулировки, критикующие Россию.

Двойственная политика

Западу не удаётся привлечь на свою сторону страны так называемого Глобального Юга, поскольку он не может скрыть от них свою двойственную трактовку нынешней ситуации в сфере безопасности в мире, отметил в разговоре с RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Все видят не то, что двойные, а уже тройные стандарты политики Запада, который безоговорочно занимает позицию своих сателлитов. Очевидно, что такая отталкивает всех, кто формально не входит в западный блок. Многие страны Глобального Юга принадлежат к исламскому миру, который настроен против Израиля, и очевидно, что его поддержка Западом вызывает отторжение», — отметил эксперт.

Ранее эти страны занимали относительно нейтральную позицию по вопросу кризиса на Украине, однако теперь они видят, что Запад, который пытался уговорить их встать на сторону Киева, поддерживает и Тель-Авив, добавил Константин Блохин.

Разрушения в секторе Газа

AP

«Они пытались не быть явной стороной конфликта Запада и России. Но когда политика Запада коснулась конкретной части Глобального Юга — исламского мира, — очевидно, что сегодня Глобальный Юг будет дрейфовать в сторону антизападной политики. А ключевым игроком антизападной политики является Россия. Это достаточно объективный процесс. Либо ты занимаешь прозападную позицию — и ты вместе с Израилем, вместе с Украиной, либо антизападную», — подчеркнул политолог.

Возможно, реакция была бы другой, если бы Запад реально попытался убедить Израиль начать переговорный процесс, считает Константин Блохин.

«Но мы видим пример, когда Израиль ударил по больнице, а Запад пытается жертвой выставить Тель-Авив. Это вызывает ещё большую ненависть. Такая политика играет не в пользу Запада», — отметил эксперт.

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По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, поддержки Украины со стороны Глобального Юга западным государствам ждать не стоит, так как она невелика уже и на самом Западе, особенно в ряде стран Европы.

«Очевидно, что Украина становится токсичным вопросом, то есть с ними мало кто хочет иметь дело. Особенно эта ситуация обострилась, когда Киев регулярно не мог отчитаться о потраченных средствах, которые непонятно куда уходят. Помощь выделяется значительная, а результатов на поле боя нет. Возникают вопросы, и западным политикам всё сложнее отвечать населению собственных стран на вопрос, куда вообще выделяются деньги. Они отделываются какими-то общими заявлениями», — рассказал собеседник RT.

Теперь же к этому добавляется и недовольство тем, что Запад использует двойные стандарты в оценках израильско-палестинского конфликта, отмечает Алексей Мухин.

«В то же время Россия занимает прозрачную и понятную позицию», — заключил эксперт.