«Уже вложено слишком много»: почему в ЕС опасаются прекращения финансирования Киева со стороны США

Евросоюз попросит США продолжить финансировать Украину. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, украинский конфликт является «экзистенциальной угрозой» для европейцев. Ранее Джо Байден утвердил проект продления финансирования правительства США, который не включает помощь Украине. Политологи отмечают, что Европа не хочет полностью брать на себя финансирование киевского режима.

Евросоюз попросит Вашингтон продолжить финансирование Украины. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя принятый в США проект бюджета, в который не вошла помощь для Киева.

«Нам необходимо продолжать вас (Украину. — RT) поддерживать и говорить с нашими американскими союзниками, друзьями, чтобы они продолжали вас поддерживать. Уверен, что это решение будет пересмотрено и мы все вместе будем на вашей стороне», — заявил Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС в Киев.

Боррель добавил, что украинский конфликт является «экзистенциальной угрозой» для Европы.

Накануне глава дипломатии ЕС также заявил, что Европа продолжит оказывать финансовую помощь Украине, невзирая на политику США. Он подчеркнул, что помощь ЕС не зависит от результатов наступательных операций киевского режима.

Напомним, что в августе Боррель выступил с предложением создать фонд военной помощи Украине на 2024—2027 годы, из которого Киеву ежегодно будет выделяться до €5 млрд.

Бюджет без Украины

Президент США Джо Байден 1 октября подписал проект бюджета, из которого под давлением республиканцев в конгрессе был исключён пункт о выделении средств для Киева.

Первоначально администрация Байдена запросила выделение $24 млрд на помощь Украине, но после резкой критики со стороны членов конгресса в проект бюджета было заложено всего $6 млрд.

Однако республиканцы в палате представителей под руководством спикера Кевина Маккарти отказались согласовывать и этот проект.

Жозеп Боррель

AP

© Efrem Lukatsky

За день до остановки работы правительства Маккарти представил новый проект временного бюджета на 45 дней, из которого было исключено положение о помощи Украине. Палата представителей, а затем и сенат приняли этот документ.

Если бы бюджет отвергли, это привело бы к остановке работы федерального правительства и служб страны.

Джо Байден подписал законопроект, однако после этого выступил с резкой критикой республиканцев.

«Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США прервалась», — сказал американский лидер.

Он добавил, что республиканцы должны «перестать играть в игры» и согласовать полноценный бюджет.

«У нас есть время, но не так уж много, необходимо действовать безотлагательно», — подчеркнул Байден.

После утверждения проекта временного бюджета в Пентагоне предупредили об истощении почти всего доступного финансирования для помощи Украине в сфере безопасности и сообщили, что ожидают от Маккарти внесения отдельного законопроекта о помощи Киеву.

На фоне политического противостояния между Белым домом и палатой представителей из-за помощи Украине в Киеве признали, что без финансовой поддержки со стороны США выстоять в конфликте с Россией невозможно. Об этом, в частности, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«США — наш ключевой союзник. Без поддержки США шансов выстоять у нас практически нет. То, что произошло вчера в конгрессе, уже не просто звонок, это уже звон. Нужно поменять стратегию. Нужно поступать иначе», — приводит его слова РИА Новости.

В то же время посол Украины в США Оксана Маркарова поспешила сообщить, что уже одобренным поставкам вооружения и оборудования ничего не угрожает.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед заседанием глав МИД ЕС заявил, что украинские власти рассчитывают на то, что США продолжат оказывать помощь Киеву.

«У нас была очень глубокая дискуссия с обеими партиями конгресса — республиканцами и демократами. На фоне возможного шатдауна в США решение было принято в таком виде. Но мы сейчас работаем с обеими сторонами в конгрессе, чтобы гарантировать, что такое не повторится ни при каких обстоятельствах», — цитирует ТАСС Кулебу.

Ситуацию с отказом американского конгресса в помощи Украине прокомментировали и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает это временным явлением.

«Очевидно, что это временное явление. Конечно, Америка продолжит свою вовлечённость в этот конфликт», — сказал представитель Кремля.

Финансовые разногласия

Заявление Борреля говорит о том, что Евросоюз не хочет полностью брать на себя финансирование Украины, отметил в разговоре с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

«По мнению европейцев, внутриполитические разногласия в конгрессе США не должны отражаться на проекте противостояния между Украиной и Россией. В этот проект уже было вложено слишком много, чтобы просто так всё это прекратить, имея на руках достаточно средние результаты. Поэтому для Европы продолжение финансирования Киева имеет принципиальное значение», — пояснил собеседник RT.

Доставка американского оружия на Украину

AFP

© Sergei SUPINSKY

Европа может изыскать средства на поддержку киевского режима, однако не хочет делать это в одиночестве, добавил Синельников-Оришак.

«Европа может поддерживать Украину самостоятельно, но, естественно, стремится уменьшить свои расходы. Гораздо выгоднее делегировать расходы и распределить на всех, о чём и беспокоятся в ЕС», — добавил политолог.

При этом не стоит рассчитывать, что противоречия между администрацией Байдена и оппозицией в конгрессе приведут к резкому и окончательному прекращению финансирования киевского режима Вашингтоном, подчеркнул эксперт.

«Перевес у республиканцев в палате представителей не очень большой. Сейчас противоречия между конгрессом и Белым домом обостряются, но это происходит каждый раз перед выборами — на данный момент это приняло форму борьбы за исключение помощи Украине из бюджета. Цель — ослабить действующую администрацию на предстоящих выборах», — подчеркнул эксперт.

Республиканцы хотят навредить демократам и администрации Байдена, однако не стоит думать, что они не поддерживают идею нанести поражение России на Украине, отметил политолог.

«На этот счёт в США существует абсолютный консенсус. Поэтому не стоит ожидать, что там кто-то решит отказаться от поддержки Киева и проблема Украины разрешится сама собой в нашу пользу. Это абсолютное заблуждение», — подчеркнул собеседник RT.

По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, европейцы недовольны тем, что по мере приближения выборного цикла в США основной груз по финансовому обеспечению украинского конфликта будет всё больше ложиться на них.

«На самом деле США уже давно хотели переложить основной груз финансирования украинского конфликта на европейцев. После того как они насытили деньгами свой ВПК, финансирование Киева стало обременительным. И сейчас делаются попытки со стороны США соскочить, переложив на европейских партнёров всю тяжесть поддержки Украины и военных действий. Робкие попытки со стороны Брюсселя этому воспрепятствовать не будут иметь никаких последствий, с чем европейцев можно и поздравить», — считает политолог.

В США интерес к Украине по мере приближения очередных выборов президента и нового состава конгресса в 2024 году будет угасать, добавил Алексей Мухин.

«Американцы теряют интерес к этой теме, кроме того, в последнее время финансирование Украины стало очень больной темой из-за коррупционных скандалов, в которые регулярно попадает киевский режим. Отвечать за его ошибки не очень хочется, поэтому руководство США готовит почву, чтобы переложить ответственность за данное предприятие на других», — рассказал аналитик.

ЕС сможет ещё некоторое время финансировать режим в Киеве, однако у европейских государств нет схожих с США запасов оружия и денег, которые можно направлять Украине, констатировал Алексей Мухин.

«Конечно, нынешняя ситуация продлится ещё некоторое время при финансовой поддержке ЕС. Но в перспективе лидерам Европы придётся столкнуться с таким же растущим возмущением избирателей и налогоплательщиков, как и политикам в США», — пояснил политолог.

В то же время в самих США по мере приближения 2024 года противоречия между администрацией Байдена и оппозицией будут усугубляться и эпизодов, подобных исключению помощи Украине из проекта бюджета, будет всё больше, заключил Алексей Мухин.