«Ударило по амбициям Киева»: Байден утвердил временный бюджет правительства США без помощи Украине

Президент США Джо Байден утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь Украине. Таким образом Байден избежал остановки работы правительства США, или шатдауна, всего за несколько часов до его наступления. При этом американский президент подчеркнул, что не может допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Эксперты отмечают, что эта политическая победа республиканцев стала ударом по амбициям Киева. Впрочем, аналитики сомневаются, что Вашингтон полностью остановит финансирование Украины.

Президент США Джо Байден утвердил проект финансирования правительства страны, который ранее был одобрен обеими палатами конгресса. В этот документ вошло непосредственно финансирование федерального госаппарата, а также поддержка для пострадавших от стихийных бедствий. При этом в него не включена помощь Украине, убрать которую из проекта требовали республиканцы в палате представителей.

«Времени на принятие законопроектов о финансировании правительства на следующий финансовый год достаточно, и я настоятельно призываю конгресс приступить к работе немедленно», — заявил Байден.

Байден добавил, что США не должны были оказаться в ситуации, когда соглашение о бюджете было предварительно обговорено, однако республиканцы в итоге пытались его изменить, требуя «радикальных сокращений» бюджета, уточнив, что «данное соглашение не предусматривает дополнительного финансирования на продолжение поддержки» Украины.

«Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США прерывалась. Я ожидаю от спикера (Кевина Маккарти. — RT), что он сдержит свои обязательства перед украинским народом и обеспечит предоставление помощи, столь необходимой Украине в этот критический момент», — говорится в заявлении главы Белого дома.

Правильные приоритеты

Напомним, что администрация Байдена ранее запросила у конгресса на помощь Украине дополнительные $24 млрд. Этот запрос вызвал резкую критику со стороны контролирующих палату представителей республиканцев.

После этого демократы предложили принять временный бюджет, в который вместо $24 млрд на помощь Украине были бы заложены $6 млрд.

Однако спикер нижней палаты американского парламента Кевин Маккарти высказался за исключение и этих средств на помощь Украине из законопроекта.

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти

AP

© J. Scott Applewhite

«Думаю, если бы у нас был чистовой вариант (законопроекта. — RT), в котором ничего не говорится об Украине, вероятно, мы смогли бы его провести. Если же сенат включит в него (положения об. — RT) Украине и сосредоточится в первую очередь на ней, а не на Америке, на мой взгляд, это может вызвать реальные проблемы», — сказал ранее Маккарти CNN.

После этого за один день до остановки работы правительства Маккарти представил проект временного бюджета на 45 дней, из которого было исключено положение о помощи Украине. Палата представителей, а затем и сенат конгресса США приняли этот документ.

Стоит отметить, что после этого в Пентагоне предупредили об истощении почти всего доступного финансирования для помощи Украине в сфере безопасности. Представитель ведомства заявил, что ожидает от Маккарти внесения отдельного законопроекта о помощи Киеву.

Ранее в обеих палатах конгресса уже выступили за отдельную меру по финансированию Украины на $300 млн.

При этом в Киеве открыто признали, что без финансовой поддержки со стороны США выстоять в конфликте с Россией невозможно.

«США — наш ключевой союзник. Без поддержки США шансов выстоять у нас практически нет. То, что произошло вчера в конгрессе, уже не просто звонок, это уже звон. Нужно поменять стратегию. Нужно поступать иначе», — сказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, слова которого приводит РИА Новости.

При этом украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова выступила с утверждением, что одобренным ранее Вашингтоном поставкам оружия и оборудования Украине «ничего не угрожает».

Предвыборное противостояние

Нынешнее противостояние из-за помощи Украине было спровоцировано трампистами в конгрессе, которые рассчитывали таким образом ударить по администрации Байдена и её сторонникам, отметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Украина сейчас — доминирующая тема, и они её и развивают в направлении, которое они считают для себя выгодным. Однако и среди республиканцев присутствуют совершенно разные позиции по этому вопросу. Просто те люди, которых там называют трампистами, считают, что если они сэкономят таким образом деньги, ограничат спонсирование Украины, то это даст им какие-то дополнительные возможности на выборах в следующем году», — рассуждает Брутер.

Однако, с его точки зрения, это в целом политическое позёрство.

«Я не думаю, что республиканцы каким-то образом решительно поменяли бы ситуацию, если бы они находились у власти. Даже тот факт, что конгресс ни разу не отказал Белому дому в выделении средств на Украину, показывает, что разногласия из-за бюджета — не более, чем эпизод, причём искусственно созданный, потому что палата представителей много раз голосовала за очень серьёзную помощь Украине. И ни разу, несмотря на республиканское большинство, не было ситуации, когда эти акты не проходили», — напомнил аналитик.

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Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин также считает, что нынешние политические разногласия между конгрессменами-республиканцами и администрацией Байдена вряд ли приведут к значимому сокращению военного снабжения Украины.

«Для американского истеблишмента поражение Украины и победа России неприемлемы, поэтому, несмотря на критику со стороны республиканцев, вряд ли линия Байдена на помощь Киеву кардинально поменяется. При нынешней демократической администрации полный отказ от поддержки Украины маловероятен. Недавно был выделен очередной пакет военной помощи на $300 млн», — говорит эксперт.

Блохин также указал на неоднородность Республиканской партии, в которой есть радикалы, призывающие резко оборвать поддержку киевского режима Украины, однако экстраполировать эту точку зрения на всех «слонов» было бы некорректно.

«Там есть и политики, которые, наоборот, предлагают отправить американский воинский контингент на Украину. При нынешнем курсе США никакого отказа от поддержки Украины не произойдёт, и утверждения об обратном ошибочны», — уверен Блохин.

По его словам, республиканцы в конгрессе и спикер палаты Маккарти заняли такую принципиальную позицию только потому, что они хотят подорвать курс администрации Байдена.

«Всё просто: им надо свалить Байдена. Это инструмент внутриполитической борьбы. Для Байдена Украина является главным приоритетом. Поэтому задача республиканцев — показать, что он неэффективен, пробуксовывает контрнаступление, Америка проигрывает из-за Байдена, деньги уходят в какую-то чёрную дыру по щелчку. Они бы тратили эти деньги более эффективно. Поэтому республиканцы сейчас и требуют аудита и отчёта по этой военной помощи», — рассказал эксперт.

Поставка комплексов FGM-148 Javelin на Украину

AFP

© Sergei SUPINSKY

Вся эта деятельность направлена на максимальное ослабление Байдена перед выборами, констатирует Блохин, добавив, что у Демпартии нет сильных кандидатов. Впрочем, он сомневается в том, что поддержка Киева прекратится даже в том случае, если президентом снова станет Трамп.

«Он уже как-то пытался заморозить военную помощь Киеву, и это среди прочего привело к первому импичменту против него. Полный отказ США и Запада от снабжения Украины возможен только в одном случае — при полном разгроме ВСУ и капитуляции киевского режима. Пока Украина будет держаться на плаву, США будут поддерживать её в этом состоянии», — утверждает Блохин.

Несколько иного мнения придерживается кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. По его словам, данная ситуация продемонстрировала, что при желании поддержка Киева может быть существенно ограничена.

«Принятие временного бюджета США, не предполагающего оказания военной и финансовой помощи Украине, больно ударило по амбициям Киева. Зеленскому дали понять, что поток невиданных щедрот из Вашингтона в обозримой перспективе может и иссякнуть», — считает Фельдман.

Членам Республиканской партии в конгрессе удалось одержать значимую политическую победу, заставив Белый дом и демократов убрать положение о помощи Киеву из очередного бюджетного проекта, хоть и временного, считает Фельдман.

«Республиканцам не только удалось переиграть своих извечных оппонентов в парламенте, но и заручиться поддержкой широких слоёв американского общества, которое устало содержать ВСУ на свои налоговые отчисления. Рядовые граждане США адресуют власти вполне разумное требование о том, чтобы она прекратила финансировать Киев и сосредоточилась на решении внутренних проблем, коих за последние годы накопилось немало», — рассказал политолог.

По его словам, особое значение этот эпизод приобретает на фоне приближающихся выборов 2024 года.

«Исключение статьи об оказании помощи Украине из бюджета США приобретает ключевое значение накануне начала президентской кампании. Дабы заручиться необходимой электоральной поддержкой, Байдену, думаю, придётся пойти на компромисс с обществом и несколько умерить свои далеко идущие планы по военному сдерживанию России. На данный момент Америка находится не в том состоянии, чтобы позволить бесконтрольно сливать бюджетные деньги в чёрную дыру украинской политики», — заключил эксперт.