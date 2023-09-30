Спикер палаты представителей США Маккарти предложил прекратить помощь Украине
- AP
Его слова приводит телеканал CNN.
«Я думаю, если бы у нас был чистый проект без (помощи для. — RT) Украины, мы, вероятно, смогли бы довести (законопроект. — RT) до конца», — сказал Маккарти.
Политик выразил уверенность, что если сенат добавит в расходы деньги на Украину, то это может привести к серьёзным проблемам для США.
При этом в Белом доме ранее заявили, что у США будут деньги на помощь ВСУ при приостановке работы властей.
На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине.