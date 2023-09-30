Спикер палаты представителей США Маккарти предложил прекратить помощь Украине

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти выразил уверенность, что американский сенат должен прекратить оказывать помощь Украине, чтобы избежать вынужденной остановки работы правительства (так называемого шатдауна).

Его слова приводит телеканал CNN.

«Я думаю, если бы у нас был чистый проект без (помощи для. — RT) Украины, мы, вероятно, смогли бы довести (законопроект. — RT) до конца», — сказал Маккарти.



Политик выразил уверенность, что если сенат добавит в расходы деньги на Украину, то это может привести к серьёзным проблемам для США.

При этом в Белом доме ранее заявили, что у США будут деньги на помощь ВСУ при приостановке работы властей.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине.