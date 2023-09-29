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Белый дом: у США будут деньги на помощь ВСУ при приостановке работы властей

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Американские власти будут располагать финансами для помощи Украине даже в том случае, если произойдёт приостановка работы федерального правительства страны.
Белый дом: у США будут деньги на помощь ВСУ при приостановке работы властей
  • РИА Новости

Об этом заявила директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

«Очевидно, что есть определённые остатки средств, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине», — сказала она.

Как пишет ТАСС, Вашингтон при этом обеспокоен собственными запасами вооружений и боеготовностью сил. По её словам, важно, чтобы поставки Украине не сказались на боеготовности США.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила отдельным законом выделение финансов украинским войскам.

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