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Палата представителей США одобрила отдельным законом выделение денег Украине

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Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о выделении $300 млн военной помощи Украине.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что ассигнования ранее входили в проект бюджета Пентагона, но были выведены в отдельный документ, чтобы упростить его принятие.

По данным агентства, законопроект поддержали 311 конгрессменов, против голосовали 117.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что конгресс США проголосует за исключение Украины из бюджета на оборону.

Позже конгрессмены США проголосовали против исключения помощи Киеву из бюджета Госдепа.

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