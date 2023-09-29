Грин: конгресс США проголосует за исключение Украины из бюджета на оборону

Член палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что палата представителей конгресса США собирается голосовать по вопросу исключения финансирования Украины из бюджета Соединённых Штатов на оборону.

Об этом она написала в социальной сети X.

«Спустя недели запросов об исключении финансирования Украины из нашего бюджета на оборону, палата представителей собирается проголосовать по выполнению этого правила», — говорится в сообщении.

Кроме того, Грин назвала это «победой» для США.

Ранее в конгрессе США отклонили два предложения по сокращению помощи Украине.

Также сообщалось, что сенат США планирует одобрить $60—80 млрд помощи Украине на 2024 год.