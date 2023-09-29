Грин: конгресс США проголосует за исключение Украины из бюджета на оборону
Об этом она написала в социальной сети X.
«Спустя недели запросов об исключении финансирования Украины из нашего бюджета на оборону, палата представителей собирается проголосовать по выполнению этого правила», — говорится в сообщении.
Кроме того, Грин назвала это «победой» для США.
Ранее в конгрессе США отклонили два предложения по сокращению помощи Украине.
Также сообщалось, что сенат США планирует одобрить $60—80 млрд помощи Украине на 2024 год.