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Грин: конгресс США проголосует за исключение Украины из бюджета на оборону

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Член палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что палата представителей конгресса США собирается голосовать по вопросу исключения финансирования Украины из бюджета Соединённых Штатов на оборону.

Об этом она написала в социальной сети X.

«Спустя недели запросов об исключении финансирования Украины из нашего бюджета на оборону, палата представителей собирается проголосовать по выполнению этого правила», — говорится в сообщении.

Кроме того, Грин назвала это «победой» для США.

Ранее в конгрессе США отклонили два предложения по сокращению помощи Украине.

Также сообщалось, что сенат США планирует одобрить $60—80 млрд помощи Украине на 2024 год.

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