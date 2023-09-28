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Сенат США планирует одобрить $60—80 млрд помощи Украине на 2024 год

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Ряд представителей Республиканской партии в американском сенате намерены одобрить обширный пакет помощи Украине на 2024 год в размере $60—80 млрд.
Сенат США планирует одобрить $60—80 млрд помощи Украине на 2024 год
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание Punchbowl со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, республиканцы хотят одобрить средства на следующий год, что может поддержать Киев до президентских выборов США в 2024 году.

«Цифра на год, в самом деле, потрясает, составляя в диапазоне от $60 до $80 млрд», — пишет издание.

Отмечается, что таким образом республиканцы стремятся избежать вынужденной приостановки работы правительства, так называемого шатдауна, поскольку вопрос о помощи Киеву будет в настоящее время снят с повестки дня.

Ранее сенат США предложил согласовать для помощи Украине в краткосрочной перспективе $4,5 млрд по линии Пентагона вместо запрошенных Белым домом $24 млрд.

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что помощь Украине ведёт к финансированию нацизма.

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