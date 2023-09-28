Сенат США планирует одобрить $60—80 млрд помощи Украине на 2024 год
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Об этом пишет издание Punchbowl со ссылкой на источники.
Как отмечается в публикации, республиканцы хотят одобрить средства на следующий год, что может поддержать Киев до президентских выборов США в 2024 году.
«Цифра на год, в самом деле, потрясает, составляя в диапазоне от $60 до $80 млрд», — пишет издание.
Отмечается, что таким образом республиканцы стремятся избежать вынужденной приостановки работы правительства, так называемого шатдауна, поскольку вопрос о помощи Киеву будет в настоящее время снят с повестки дня.
Ранее сенат США предложил согласовать для помощи Украине в краткосрочной перспективе $4,5 млрд по линии Пентагона вместо запрошенных Белым домом $24 млрд.
Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что помощь Украине ведёт к финансированию нацизма.