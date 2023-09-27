Сенат США предлагает согласовать для помощи Киеву $4,5 млрд вместо $24 млрд

Сенат США предлагает согласовать для помощи Украине в краткосрочной перспективе $4,5 млрд по линии Пентагона вместо запрошенных Белым домом $24 млрд.

Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, $1,65 млрд предлагается согласовать для экономической помощи Украине через государственный департамент.

Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что помощь Украине ведёт к финансированию нацизма.

Также в Белом доме отметили, что у США хватит средств на военные поставки Киеву на несколько недель.

Кроме того, стало известно, что США могут объявить о поставках ATACMS на Украину на этой неделе.