Белый дом: у США хватит средств на военные поставки Киеву на несколько недель
Об этом в интервью телеканалу CNN заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.
По его словам, дальнейшая помощь может пострадать без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях.
«У нас есть ещё немного средств. Я думаю, нам их хватит ещё на несколько недель или около того», — цитирует Кирби РИА Новости.
Также Кирби анонсировал новые поставки танков Abrams Украине в ближайшие недели.
Ранее он заявлял, что Украина получила от США всё необходимое для проведения контрнаступления.