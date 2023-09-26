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Белый дом: у США хватит средств на военные поставки Киеву на несколько недель

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США располагают средствами для военных поставок Украине в течение ещё нескольких недель.

Об этом в интервью телеканалу CNN заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, дальнейшая помощь может пострадать без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях.

«У нас есть ещё немного средств. Я думаю, нам их хватит ещё на несколько недель или около того», — цитирует Кирби РИА Новости.

Также Кирби анонсировал новые поставки танков Abrams Украине в ближайшие недели.

Ранее он заявлял, что Украина получила от США всё необходимое для проведения контрнаступления.

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