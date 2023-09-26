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Кирби анонсировал новые поставки танков Abrams Украине в ближайшие недели

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams, а новые поставки этих машин запланированы на ближайшие недели.

Об этом, как информирует РИА Новости, он заявил в эфире телеканала CNN.

«Это первая партия танков Abrams. В ближайшие недели сюда прибудут новые машины», — сказал Кирби.

Ранее в NYT заявили, что первая партия танков Abrams уже доставлена на Украину.

Позже экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что ВС России взорвут переданные Киеву Abrams ударами с воздуха.

Также Кирби заявлял, что Украина получила от США всё необходимое для проведения контрнаступления.

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