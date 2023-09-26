Кирби анонсировал новые поставки танков Abrams Украине в ближайшие недели
Об этом, как информирует РИА Новости, он заявил в эфире телеканала CNN.
«Это первая партия танков Abrams. В ближайшие недели сюда прибудут новые машины», — сказал Кирби.
Ранее в NYT заявили, что первая партия танков Abrams уже доставлена на Украину.
Позже экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что ВС России взорвут переданные Киеву Abrams ударами с воздуха.
Также Кирби заявлял, что Украина получила от США всё необходимое для проведения контрнаступления.