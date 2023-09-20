Кирби: Украина получила от США всё необходимое для проведения контрнаступления
«Всё, что, как говорили украинские военные, им нужно для проведения этого контрнаступления, они получили от США», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, всё необходимое ВСУ получили также и от союзников, добавил Кирби.
Представитель Белого дома назвал «беспрецедентной» и «исторической» помощь Киеву со стороны Вашингтона.
Ранее Владимир Зеленский признал, что не знает, способна ли украинская армия добиться успеха в наступлении до конца 2023 года.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71 тыс. человек в ходе контрнаступления.