Кирби: Украина получила от США всё необходимое для проведения контрнаступления

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вооружённые силы Украины получили от Соединённых Штатов всё необходимое для проведения контрнаступления.

«Всё, что, как говорили украинские военные, им нужно для проведения этого контрнаступления, они получили от США», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, всё необходимое ВСУ получили также и от союзников, добавил Кирби.

Представитель Белого дома назвал «беспрецедентной» и «исторической» помощь Киеву со стороны Вашингтона.

Ранее Владимир Зеленский признал, что не знает, способна ли украинская армия добиться успеха в наступлении до конца 2023 года.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71 тыс. человек в ходе контрнаступления.