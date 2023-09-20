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Зеленский не уверен в способности ВСУ добиться успеха до конца года

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Владимир Зеленский заявил, что не знает, способна ли украинская армия добиться успеха в наступлении до конца 2023 года.
Зеленский не уверен в способности ВСУ добиться успеха до конца года
  • AP
  • © Libkos

«Я думаю, никто не знает, правда», — сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что по-прежнему сосредоточен на получении от США дальнобойных ракет.

По его словам, Украина «не хочет, чтобы они были нацелены на Россию».

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что ВСУ утратили наступательный потенциал и переходят к обороне.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71 тыс. человек в ходе контрнаступления.

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