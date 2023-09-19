В США заявили, что у ВСУ достаточно средств для продолжения контрнаступления
- AP
Об этом сообщил председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли.
По его словам, украинские военные продвигаются очень медленно и «очень целенаправленно». Также Милли отметил, что в Киеве ему заявили о намерении ВСУ продолжать боевые действия и зимой.
«Всем критикам скажу, что есть ещё много времени, пока погода будет оставаться пригодной для ведения боевых действий, есть ещё много боеспособных сил», — приводит ТАСС слова Милли.
Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что ВСУ утратили наступательный потенциал и переходят к обороне.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71 тыс. человек в ходе контрнаступления.