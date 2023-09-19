В США заявили, что у ВСУ достаточно средств для продолжения контрнаступления

Украинская армия на сегодняшний день обладает необходимыми возможностями для продолжения проведения контрнаступления.

Об этом сообщил председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли.

По его словам, украинские военные продвигаются очень медленно и «очень целенаправленно». Также Милли отметил, что в Киеве ему заявили о намерении ВСУ продолжать боевые действия и зимой.

«Всем критикам скажу, что есть ещё много времени, пока погода будет оставаться пригодной для ведения боевых действий, есть ещё много боеспособных сил», — приводит ТАСС слова Милли.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что ВСУ утратили наступательный потенциал и переходят к обороне.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71 тыс. человек в ходе контрнаступления.