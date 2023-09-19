Узнать больше

В США заявили, что у ВСУ достаточно средств для продолжения контрнаступления

Короткая ссылка
Украинская армия на сегодняшний день обладает необходимыми возможностями для продолжения проведения контрнаступления.
В США заявили, что у ВСУ достаточно средств для продолжения контрнаступления
  • AP

Об этом сообщил председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли.

По его словам, украинские военные продвигаются очень медленно и «очень целенаправленно». Также Милли отметил, что в Киеве ему заявили о намерении ВСУ продолжать боевые действия и зимой.

«Всем критикам скажу, что есть ещё много времени, пока погода будет оставаться пригодной для ведения боевых действий, есть ещё много боеспособных сил», — приводит ТАСС слова Милли.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что ВСУ утратили наступательный потенциал и переходят к обороне.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71 тыс. человек в ходе контрнаступления. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить