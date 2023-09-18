Экс-премьер Украины Азаров заявил об утрате наступательного потенциала ВСУ

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил в своих социальных сетях, что украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне.

Он отметил, что провальное контрнаступление нанесло президенту Украины Владимиру Зеленскому «ощутимый удар». По словам Азарова, киевский режим слишком сильно завысил ожидания не только собственного народа, но и западных союзников.

«ВСУ переходят от наступления к обороне, и это тревожный сигнал, свидетельствующий о полной утрате наступательного потенциала», — цитирует его ТАСС.

Азаров также отметил, что офис Зеленского требует от Генштаба ВСУ «оперативно показать успехи на фронте», так как ему надо хоть как-то отчитаться перед Западом.

«Вот только демонстрировать пока особо нечего», — добавил бывший премьер.

Ранее Азаров заявлял, что киевский режим перекладывает друг на друга ответственность за провал ВСУ перед западными спонсорами.