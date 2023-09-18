Узнать больше

Экс-премьер Украины Азаров заявил об утрате наступательного потенциала ВСУ

Короткая ссылка
Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил в своих социальных сетях, что украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне.
Экс-премьер Украины Азаров заявил об утрате наступательного потенциала ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Он отметил, что провальное контрнаступление нанесло президенту Украины Владимиру Зеленскому «ощутимый удар». По словам Азарова, киевский режим слишком сильно завысил ожидания не только собственного народа, но и западных союзников.

«ВСУ переходят от наступления к обороне, и это тревожный сигнал, свидетельствующий о полной утрате наступательного потенциала», — цитирует его ТАСС.

Азаров также отметил, что офис Зеленского требует от Генштаба ВСУ «оперативно показать успехи на фронте», так как ему надо хоть как-то отчитаться перед Западом.

«Вот только демонстрировать пока особо нечего», — добавил бывший премьер.

Ранее Азаров заявлял, что киевский режим перекладывает друг на друга ответственность за провал ВСУ перед западными спонсорами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить