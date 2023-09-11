Азаров: в Киеве перекладывают друг на друга ответственность за провал ВСУ

Киевский режим перекладывает друг на друга ответственность за провал перед западными спонсорами, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Официальные лица на Западе теперь признают, что Украина обречена вести борьбу на истощение, в которой она проиграет, ведь конфликт медленно трансформируется», — написал он в Telegram.

По словам Азарова, в любом случае на Западе вину за провальное контрнаступление переложат на Украину и её лидера Владимира Зеленского.

«Поэтому сейчас киевский режим занимается спихиванием друг на друга ответственности за провал перед западными спонсорами», — заключил политик.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.