Азаров: в Киеве перекладывают друг на друга ответственность за провал ВСУ
- AP
«Официальные лица на Западе теперь признают, что Украина обречена вести борьбу на истощение, в которой она проиграет, ведь конфликт медленно трансформируется», — написал он в Telegram.
По словам Азарова, в любом случае на Западе вину за провальное контрнаступление переложат на Украину и её лидера Владимира Зеленского.
«Поэтому сейчас киевский режим занимается спихиванием друг на друга ответственности за провал перед западными спонсорами», — заключил политик.
Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.