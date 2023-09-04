Путин назвал провалом контрнаступление украинской армии

Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Что касается пробуксовки контрнаступления: это не пробуксовка, это провал», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что на сегодняшний день это выглядит именно так.

Путин также выразил надежду на то, что дальнейшее наступление ВСУ будет провальным.

Ранее Путин отмечал, что ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха.