Путин заявил, что все попытки контрнаступления отбиты

Президент России Владимир Путин заявил, что все попытки контрнаступления ВСУ отбиты.

«Так называемое контрнаступление, широкомасштабное контрнаступление, началось с 4 июня этого года, это очевидный факт. Об этом говорит и задействование так называемых стратегических резервов ВСУ. Что касается последних дней — да, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы существенным образом», — сказал российский лидер.

По его словам, ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен.