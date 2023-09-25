Полковник Макгрегор: ВС России взорвут переданные Киеву Abrams ударами с воздуха
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В своём блоге на YouTube он напомнил, что участвовал в крупном танковом сражении в Ираке в 1991 году. По его словам, тогда ситуация, когда американская бронетехника имела преимущество перед слабым противником, поменялась, поэтому отправка ВСУ Abrams не изменит обстановку в зоне боёв.
«Значительная их часть может быть ликвидирована атаками с воздуха. Они будут уничтожены, как только окажутся в радиусе поражения российских ударных систем», — добавил Макгрегор.
Ранее The New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщила, что первая партия танков Abrams уже доставлена на Украину.