Узнать больше

Полковник Макгрегор: ВС России взорвут переданные Киеву Abrams ударами с воздуха

Короткая ссылка
Российские бойцы уничтожат американские танки Abrams в зоне спецоперации ударами с воздуха. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник Макгрегор: ВС России взорвут переданные Киеву Abrams ударами с воздуха
  • Gettyimages.ru

В своём блоге на YouTube он напомнил, что участвовал в крупном танковом сражении в Ираке в 1991 году. По его словам, тогда ситуация, когда американская бронетехника имела преимущество перед слабым противником, поменялась, поэтому отправка ВСУ Abrams не изменит  обстановку в зоне боёв.

«Значительная их часть может быть ликвидирована атаками с воздуха. Они будут уничтожены, как только окажутся в радиусе поражения российских ударных систем», — добавил Макгрегор.

Ранее The New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщила, что первая партия танков Abrams уже доставлена на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить