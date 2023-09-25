Полковник Макгрегор: ВС России взорвут переданные Киеву Abrams ударами с воздуха

Российские бойцы уничтожат американские танки Abrams в зоне спецоперации ударами с воздуха. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В своём блоге на YouTube он напомнил, что участвовал в крупном танковом сражении в Ираке в 1991 году. По его словам, тогда ситуация, когда американская бронетехника имела преимущество перед слабым противником, поменялась, поэтому отправка ВСУ Abrams не изменит обстановку в зоне боёв.

«Значительная их часть может быть ликвидирована атаками с воздуха. Они будут уничтожены, как только окажутся в радиусе поражения российских ударных систем», — добавил Макгрегор.

Ранее The New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщила, что первая партия танков Abrams уже доставлена на Украину.