Newsweek: США могут объявить о поставках ATACMS на Украину на этой неделе

Вашингтон может объявить о своём решении передать украинским войскам дальнобойные ракеты ATACMS с кассетной боевой частью уже на этой неделе.

Об этом сообщил бывший помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс.

В интервью журналу Newsweek он сослался на информацию, которую получил от американских властей. Отмечается, что ВСУ могут осуществлять пуск ATACMS при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Одобрение по кассетным ракетам для HIMARS, вероятно, будет на этой неделе», — сказал Райс.

Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтону пока нечего сообщить о возможности передачи Киеву дальнобойных ракет.