Узнать больше

Newsweek: США могут объявить о поставках ATACMS на Украину на этой неделе

Короткая ссылка
Вашингтон может объявить о своём решении передать украинским войскам дальнобойные ракеты ATACMS с кассетной боевой частью уже на этой неделе.
Newsweek: США могут объявить о поставках ATACMS на Украину на этой неделе
  • AP

Об этом сообщил бывший помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс.

В интервью журналу Newsweek он сослался на информацию, которую получил от американских властей. Отмечается, что ВСУ могут осуществлять пуск ATACMS при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Одобрение по кассетным ракетам для HIMARS, вероятно, будет на этой неделе», — сказал Райс.

Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтону пока нечего сообщить о возможности передачи Киеву дальнобойных ракет.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить