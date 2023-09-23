Пентагон: США пока нечего сообщить о возможности передачи Украине ATACMS
Об этом пишет РИА Новости.
«Нам известно о сообщениях СМИ, но по ATACMS анонсировать нечего», — отметили в американском ведомстве.
Как ранее сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских официальных лиц, президент США Джо Байден уведомил Владимира Зеленского, что Вашингтон поставит Киеву небольшую партию ракет ATACMS.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты не исключают поставок Украине ракет ATACMS.