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Пентагон: США пока нечего сообщить о возможности передачи Украине ATACMS

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В Пентагоне заявили, что Вашингтону пока нечего сообщить о возможности передачи Киеву дальнобойных ракет.

Об этом пишет РИА Новости.

«Нам известно о сообщениях СМИ, но по ATACMS анонсировать нечего», — отметили в американском ведомстве.

Как ранее сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских официальных лиц, президент США Джо Байден уведомил Владимира Зеленского, что Вашингтон поставит Киеву небольшую партию ракет ATACMS.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты не исключают поставок Украине ракет ATACMS.

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