Белый дом: США не исключают поставок Украине ракет ATACMS
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Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Я просто не собираюсь подтверждать имеющиеся публикации (относительно поставок ATACMS. — RT)», — заявила она.
Жан-Пьер отметила, что «президент [США Джо Байден] говорил в прошлом, что [поставки] ATACMS не исключаются».
Ранее телеканал NBC со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что Байден уведомил Владимира Зеленского, что Вашингтон поставит Киеву небольшую партию ракет ATACMS.