Белый дом: США не исключают поставок Украине ракет ATACMS

Соединённые Штаты не исключают поставок Украине ракет ATACMS.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я просто не собираюсь подтверждать имеющиеся публикации (относительно поставок ATACMS. — RT)», — заявила она.

Жан-Пьер отметила, что «президент [США Джо Байден] говорил в прошлом, что [поставки] ATACMS не исключаются».

Ранее телеканал NBC со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что Байден уведомил Владимира Зеленского, что Вашингтон поставит Киеву небольшую партию ракет ATACMS.