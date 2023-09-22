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Белый дом: США не исключают поставок Украине ракет ATACMS

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Соединённые Штаты не исключают поставок Украине ракет ATACMS.
Белый дом: США не исключают поставок Украине ракет ATACMS
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я просто не собираюсь подтверждать имеющиеся публикации (относительно поставок ATACMS. — RT)», — заявила она.

Жан-Пьер отметила, что «президент [США Джо Байден] говорил в прошлом, что [поставки] ATACMS не исключаются».

Ранее телеканал NBC со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что Байден уведомил Владимира Зеленского, что Вашингтон поставит Киеву небольшую партию ракет ATACMS.

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