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NBC: Байден уведомил Зеленского о передаче небольшой партии ракет ATACMS

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Президент США Джо Байден уведомил Владимира Зеленского, что Вашингтон поставит Киеву небольшую партию ракет ATACMS, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских официальных лиц.
NBC: Байден уведомил Зеленского о передаче небольшой партии ракет ATACMS
  • AP
  • © Evan Vucci

«Президент Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что США поставят Украине небольшую партию дальнобойных ракет», — говорится в сообщении.

Дата поставки оружия не называется.

Ранее издание Foreign Policy писало, что все американские ведомства одобрили передачу Украине ракет ATACMS, но окончательное решение остаётся за Байденом.

16 сентября в Пентагоне заявили, что решение о передаче Украине ATACMS пока не принято.

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