NBC: Байден уведомил Зеленского о передаче небольшой партии ракет ATACMS

Президент США Джо Байден уведомил Владимира Зеленского, что Вашингтон поставит Киеву небольшую партию ракет ATACMS, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских официальных лиц.

«Президент Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что США поставят Украине небольшую партию дальнобойных ракет», — говорится в сообщении.

Дата поставки оружия не называется.

Ранее издание Foreign Policy писало, что все американские ведомства одобрили передачу Украине ракет ATACMS, но окончательное решение остаётся за Байденом.

16 сентября в Пентагоне заявили, что решение о передаче Украине ATACMS пока не принято.