NBC: Байден уведомил Зеленского о передаче небольшой партии ракет ATACMS
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«Президент Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что США поставят Украине небольшую партию дальнобойных ракет», — говорится в сообщении.
Дата поставки оружия не называется.
Ранее издание Foreign Policy писало, что все американские ведомства одобрили передачу Украине ракет ATACMS, но окончательное решение остаётся за Байденом.
16 сентября в Пентагоне заявили, что решение о передаче Украине ATACMS пока не принято.