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FP: все ведомства США одобрили отправку ВСУ ракет ATACMS, решение за Байденом

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Все американские ведомства одобрили передачу Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS, однако окончательное решение остаётся за президентом США Джо Байденом.
FP: все ведомства США одобрили отправку ВСУ ракет ATACMS, решение за Байденом
  • AP
  • © Andrew Harnik

Об этом говорится в публикации журнала Foreign Policy со ссылкой на неназванного сотрудника аппарата конгресса.

«Если этого не произойдёт, то только потому, что сам Байден сказал «нет», — говорится в статье.

По информации издания, опасения риска эскалации со стороны России до сих пор определяют подход Вашингтона к поставкам оружия украинским войскам.

16 сентября в Пентагоне заявили, что решение о передаче Украине ATACMS пока не принято.

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