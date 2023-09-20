FP: все ведомства США одобрили отправку ВСУ ракет ATACMS, решение за Байденом
- AP
- © Andrew Harnik
Об этом говорится в публикации журнала Foreign Policy со ссылкой на неназванного сотрудника аппарата конгресса.
«Если этого не произойдёт, то только потому, что сам Байден сказал «нет», — говорится в статье.
По информации издания, опасения риска эскалации со стороны России до сих пор определяют подход Вашингтона к поставкам оружия украинским войскам.
16 сентября в Пентагоне заявили, что решение о передаче Украине ATACMS пока не принято.