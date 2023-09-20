FP: все ведомства США одобрили отправку ВСУ ракет ATACMS, решение за Байденом

Все американские ведомства одобрили передачу Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS, однако окончательное решение остаётся за президентом США Джо Байденом.

Об этом говорится в публикации журнала Foreign Policy со ссылкой на неназванного сотрудника аппарата конгресса.

«Если этого не произойдёт, то только потому, что сам Байден сказал «нет», — говорится в статье.

По информации издания, опасения риска эскалации со стороны России до сих пор определяют подход Вашингтона к поставкам оружия украинским войскам.

16 сентября в Пентагоне заявили, что решение о передаче Украине ATACMS пока не принято.