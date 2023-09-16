Пентагон: решение о передаче Киеву ракет дальнего действия ATACMS ещё не принято
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Пентагон.
«На данный момент решения о предоставлении ATACMS не принято», — заявили в ведомстве.
При этом в Пентагоне отметили, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом относительно нужд Украины.
Ранее в WSJ написали, что США изучают отправку Киеву дальнобойных ракет ATACMS этой осенью.
Также стало известно, что президент США Джо Байден встретится на следующей неделе с Зеленским.