Пентагон: решение о передаче Киеву ракет дальнего действия ATACMS ещё не принято

Решение о передаче США Украине ракет дальнего действия ATACMS в преддверии визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон пока не принято.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

«На данный момент решения о предоставлении ATACMS не принято», — заявили в ведомстве.

При этом в Пентагоне отметили, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом относительно нужд Украины.

Ранее в WSJ написали, что США изучают отправку Киеву дальнобойных ракет ATACMS этой осенью.

Также стало известно, что президент США Джо Байден встретится на следующей неделе с Зеленским.