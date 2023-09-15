WSJ: США изучают отправку Киеву дальнобойных ракет ATACMS этой осенью

Администрация американского президента Джо Байдена изучает возможность отправки Киеву дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Как заявили представители американской администрации, они «по-новому смотрят» на вопрос поставок Киеву дальнобойных ракет, при этом Байден ещё решение по данной ситуации не принял.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что возможные поставки Соединёнными Штатами дальнобойных ракет ATACMS Вооружённым силам Украины не изменят ситуацию на поле боя.