Рябков: возможные поставки США ракет ATACMS ВСУ не изменят ситуацию на поле боя

Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что возможные поставки Соединёнными Штатами дальнобойных ракет ATACMS Вооружённым силам Украины не изменят ситуацию на поле боя.

Дипломат назвал безостановочной эскалацией, пренебрежением рисками, а также безудержной поддержкой киевского режима возможную поставку такого оружия.

«Ситуацию на поле боя это не изменит. Любые альтернативные здравые подходы к этой проблеме отбрасываются американцами начисто», — цитирует Рябкова ТАСС.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Госдеп США и Пентагон советуют американскому президенту Джо Байдену одобрить передачу украинской армии дальнобойных ракет ATACMS.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, ракеты ATACMS могут появиться у Украины этой осенью.