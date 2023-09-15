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Рябков: возможные поставки США ракет ATACMS ВСУ не изменят ситуацию на поле боя

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Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что возможные поставки Соединёнными Штатами дальнобойных ракет ATACMS Вооружённым силам Украины не изменят ситуацию на поле боя.
Рябков: возможные поставки США ракет ATACMS ВСУ не изменят ситуацию на поле боя
  • AP

Дипломат назвал безостановочной эскалацией, пренебрежением рисками, а также безудержной поддержкой киевского режима возможную поставку такого оружия.

«Ситуацию на поле боя это не изменит. Любые альтернативные здравые подходы к этой проблеме отбрасываются американцами начисто», — цитирует Рябкова ТАСС.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Госдеп США и Пентагон советуют американскому президенту Джо Байдену одобрить передачу украинской армии дальнобойных ракет ATACMS.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, ракеты ATACMS могут появиться у Украины этой осенью.

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