Рябков: возможные поставки США ракет ATACMS ВСУ не изменят ситуацию на поле боя
- AP
Дипломат назвал безостановочной эскалацией, пренебрежением рисками, а также безудержной поддержкой киевского режима возможную поставку такого оружия.
«Ситуацию на поле боя это не изменит. Любые альтернативные здравые подходы к этой проблеме отбрасываются американцами начисто», — цитирует Рябкова ТАСС.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Госдеп США и Пентагон советуют американскому президенту Джо Байдену одобрить передачу украинской армии дальнобойных ракет ATACMS.
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, ракеты ATACMS могут появиться у Украины этой осенью.