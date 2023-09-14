NBC: Байден проведёт переговоры с Зеленским на следующей неделе

Президент США Джо Байден встретится на следующей неделе с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источник в Киеве.

Он не уточнил, состоится ли встреча двух президентов на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке или они проведут переговоры в Вашингтоне.

Ранее Зеленский заявил, что ракеты ATACMS могут появиться у Украины этой осенью.