NBC: Байден проведёт переговоры с Зеленским на следующей неделе
Президент США Джо Байден встретится на следующей неделе с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источник в Киеве.
- Gettyimages.ru
Он не уточнил, состоится ли встреча двух президентов на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке или они проведут переговоры в Вашингтоне.
Ранее Зеленский заявил, что ракеты ATACMS могут появиться у Украины этой осенью.
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