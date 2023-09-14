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NBC: Байден проведёт переговоры с Зеленским на следующей неделе

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Президент США Джо Байден встретится на следующей неделе с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источник в Киеве.
NBC: Байден проведёт переговоры с Зеленским на следующей неделе
  • Gettyimages.ru

Он не уточнил, состоится ли встреча двух президентов на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке или они проведут переговоры в Вашингтоне.

Ранее Зеленский заявил, что ракеты ATACMS могут появиться у Украины этой осенью.

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