В конгрессе США отклонили два предложения по сокращению помощи Украине

Палата представителей конгресса США не приняла две предложенные поправки к проекту оборонного бюджета страны на следующий год, которые подразумевали сокращение помощи Украине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала C-SPAN.

Конгрессмен Мэтт Гетц добивался полного прекращения выделения бюджетных средств на военную помощь ВСУ, за его поправку проголосовали 93 парламентария, против — 339.

Также конгрессмен Энди Биггс предлагал исключить из проекта оборонного бюджета пункт о выделении Украине $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности, его поддержали 104 законодателя, 330 проголосовали против.

Ранее сенат США предложил согласовать для помощи Украине в краткосрочной перспективе $4,5 млрд по линии Пентагона вместо запрошенных Белым домом $24 млрд.

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что помощь Украине ведёт к финансированию нацизма.