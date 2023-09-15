Американский ревизор: зачем Пентагон направил в Киев инспектора для контроля за использованием помощи США

Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине прибыл в Киев, говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте ведомства. По информации СМИ, Пентагон создал специальную группу для контроля за использованием американской помощи на Украине. В то же время в конгрессе США требуют усиления контроля за финансами. По мнению политологов, вскрывшиеся в ходе проверки нарушения будут представлены Вашингтоном как оправдание того, почему Украина не смогла нанести РФ поражение на поле боя.

С целью организации проверки данных об отправленной США Киеву военной помощи в столицу Украины прибыл высокопоставленный представитель управления генерального инспектора Пентагона, говорится в пресс-релизе американского ведомства.

«Старший представитель управления генерального инспектора Министерства обороны США по Украине в настоящее время находится в посольстве США на Украине, чтобы руководить взаимодействием управления с американскими и украинскими коллегами», — сообщается в документе.

В пресс-релизе также отмечается, что в ближайшее время на Украину «будет направлен дополнительный персонал для содействия проведению программных обзоров и исследовательской работы».

Инспекторская проверка

Ранее CNN распространил информацию, что в Пентагоне создана специальная группа для контроля за использованием американской помощи на Украине. По данным телеканала, высокопоставленный чиновник из управления генерального инспектора Пентагона приступил к работе ещё в конце августа. По словам пресс-секретаря управления Меган Рид, генеральный инспектор Минобороны США впервые с начала российской спецоперации размещает персонал на Украине.

Сотрудники управления на базе посольства США будут осуществлять мониторинг американской помощи, объём которой с начала правления администрации Джо Байдена составил более $43,7 млрд, отмечают журналисты.

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Напомним, в США ряд политиков, преимущественно республиканцев, последовательно призывают если не к прекращению или снижению объёмов выделяемой Украине военной помощи, то к аудиту вооружений и средств, которые получает от Вашингтона киевский режим.

Так, председатель комитета по надзору и подотчётности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер ещё в феврале 2023-го направил письмо руководству Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию (USAID) с требованием предоставить законодателям документы, которые позволят проверить то, как расходуется выделяемая Киеву помощь.

За сокращение и аудит выделяемых средств также выступали спикер палаты представителей Кевин Маккарти и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

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Контроля над выделяемыми Киеву средствами требуют и в верхней палате конгресса США. 26 июля сенатор-республиканец Рэнд Пол внёс на рассмотрение законопроект, призывающий обеспечить независимое и объективное проведение аудиторских проверок и расследований по вопросу средств, выделенных или предоставленных Украине на военную, экономическую и гуманитарную помощь. На данный момент документ всё ещё находится на рассмотрении комитета сената по международным делам.

Позднее, 27 июля, Джон Сопко — специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана — заявил, что слишком быстрое расходование слишком больших объёмов средств при недостаточном надзоре может привести к «непредвиденным последствиям».

В своё время объёмы финансовой помощи, которую США выделяли Афганистану, также критиковали за недостаточную прозрачность, а их аудит вскрыл многочисленные факты нецелевого использования средств и коррупции.

Выступая на мероприятии в Институте Куинси, Сопко напомнил, что за один год США направили на Украину больше средств, чем потратили в Афганистане за 12 лет.

«Я не против этих расходов. Я просто хочу убедиться, что это делается правильно и при (надлежащем. — RT) надзоре», — сказал Джон Сопко.

Однако Белый дом, несмотря на противодействие республиканцев, продолжает добиваться выделения Киеву финансирования — 10 августа Байден направил запрос в конгресс на выделение дополнительных $24 млрд для поддержки Украины. Решение по этому запросу пока не принято.

«Никто ничего не найдёт»

Очевидно, что решение об отправке в Киев представителей надзорного управления Пентагона было принято на фоне повышенного внимания к коррупционным скандалам как в США, так и на Украине, отметил в комментарии RT военный политолог Иван Коновалов.

«Сейчас в Вашингтоне решили объявить об отправке на Украину инспекторов и официально запустить программу по целевому использованию финансов. Такое внимание к материальной и финансовой помощи, которая поставляется Украине, связано с коррупционными скандалами, которые привели, в частности, к смене министра обороны на Украине, а в США семью Байдена назвали «пропитанной культурой коррупции», — напомнил эксперт.

Пентагон

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Вместе с тем, полагает Коновалов, инспекция Пентагона будет способствовать сокрытию нецелевого расходования средств, так как обнародование фактов об этом поставит под удар администрацию Байдена.

«Никто ничего не найдёт, так как Вашингтону это не нужно. В США есть люди, которые активно участвуют в распиле военных бюджетов и лоббируют вопрос выделения средств Украине ровно с той же целью. Их нельзя ставить на вид и тем более ловить, поэтому делать этого никто не будет. Проверки расходования выделенных Украине средств уже были, в результате никто ничего не обнаружил — никаких проблем с коррупцией», — пояснил эксперт.

Несколько иной точки зрения придерживается руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. В разговоре с RT аналитик отметил, что Пентагон объявил об отправке инспектора на Украину, так как игнорировать проблему отсутствия учёта отправляемых Киеву вооружений и финансов стало попросту невозможно.

«Вопрос о расходовании Киевом помощи, выделяемой США, всё чаще поднимается как в самих Штатах, так и в странах НАТО. В Америке недовольство этим вопросом среди рядовых американцев и политиков-популистов перекинулось уже и на часть элит США. Раньше всё было красиво и весело: направлялись огромные пакеты вооружений, выписывались чеки на миллиарды долларов, говорилось, что вот-вот и Россия будет побеждена. А сейчас в администрации Байдена и Пентагоне ответить на вопрос, почему этого так и не произошло, не могут», — подчеркнул политолог.

При этом отправка в Киев инспектора Пентагона якобы должна показать союзникам США по НАТО, что Вашингтон «держит руку на пульсе», добавил Михайлов.

«Администрации Байдена и Пентагону необходимо показать, кто в доме хозяин на Украине. А кто хозяин? Американцы. Потому что представитель Министерства обороны США приезжает в Киев и требует от украинского военно-политического руководства отчёт о расходовании средств, выделенных Вашингтоном», — пояснил собеседник RT.

Кроме того, потенциальное выявление нецелевого расходования средств и материалов, полученных от США, станет очень удобным оправданием тому, почему Вашингтону и НАТО не удалось нанести стратегическое поражение РФ руками украинцев, считает Михайлов.

«Когда Украина окончательно проиграет в военном противостоянии с Россией, американцы будут рассказывать, что одной из причин этого проигрыша стало как раз хищение боеприпасов, вооружений и финансовой помощи», — отметил эксперт.

В итоге США покинут Украину и переложат ответственность за созданную ими ситуацию в этой стране на кого-нибудь другого, как это уже было в Афганистане, добавил аналитик.

«Обязательно снимут с себя ответственность за всех погибших людей и своё участие в этом конфликте. США попросту выйдут из украинского кейса. На мой взгляд, это случится достаточно скоро. После этого Вашингтон сможет заявить, что режим в Киеве возложенных на него надежд не оправдал, что военная помощь была предоставлена в полном объёме, но провалилась из-за коррупции, хищений и других причин, которые они придумают», — заключил Александр Михайлов.