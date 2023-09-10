Информационно-психологическая выгода: как Украина добивается гарантий безопасности от Японии

Владимир Зеленский по итогам встречи с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси заявил, что стороны договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности для Киева. Хаяси стал последним из руководителей внешнеполитических ведомств стран G7, побывавших на Украине после начала спецоперации. Эксперты отмечают, что Токио пытается использовать ситуацию для укрепления своих позиций на мировой арене. При этом остаётся открытым вопрос, какие гарантии безопасности планирует предложить Киеву японская сторона, если она сама полностью зависит от США в сфере обороны и внешней политики, добавляют аналитики.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси условились начать работу над двусторонним договором о предоставлении Киеву «гарантий безопасности». Об этом глава киевского режима сообщил по итогам встречи с министром, прибывшим на Украину с необъявленным визитом.

«Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие декларации G7», — приводит слова Зеленского ТАСС.

Газета The Japan Times уточнила, что Хаяси стал последним из руководителей внешнеполитических ведомств стран «Большой семёрки», побывавших на Украине после начала спецоперации.

Перед встречей с Зеленским Ёсимаса Хаяси провёл переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, в ходе которых глава МИД Японии подтвердил «непоколебимую поддержку» Киева со стороны Токио, сообщает газета.

Кроме того, Хаяси и Кулеба обсудили предстоящую конференцию, которую планируется провести в Японии и которая будет посвящена восстановлению и реконструкции экономики Украины. Точная дата мероприятия пока не определена, но, как сказал ранее Хаяси, оно пройдёт «в подходящее время в конце этого или начале следующего года».

По данным The Japan Times, в состав японской делегации вошли бизнесмены. Предполагается, что они на месте получат сведения о потребностях для восстановления инфраструктуры Украины.

В обход правил

Напомним, страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе приняли декларацию об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине. Документ, в частности, предполагает поддержку со стороны G7 развития оборонной промышленности страны, обмен разведданными и обеспечение Украины современным вооружением на земле, в воздухе и на море.

Дом правительства Японии

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В Москве тогда обратили внимание на то, что страны G7, предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности.

«Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным... То есть предоставляя гарантии безопасности Украине, они (страны G7. — RT) посягают на безопасность России», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, Япония под руководством кабинета Фумио Кисиды после начала спецоперации, как и другие страны G7, взяла резко выраженный антироссийский курс в своей внешней политике. В частности, Токио ввёл несколько пакетов санкций против Москвы: запретил импорт товаров из РФ, ввёл ограничения против физических и юридических лиц, заморозил средства российских банков, запретил экспорт различных товаров и предметов роскоши, а также лишил Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле.

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Япония также оказывает Украине и помощь военного характера. При этом эксперты напоминают, что возможности Токио в этой сфере ограничены, так как после поражения во Второй мировой войне страна официально отказалась от применения военной силы для разрешения международных споров. И это положение закреплено в Конституции страны. Кроме того, основной документ Японии запрещает экспорт летальных вооружений, за исключением тех, которые она разработает и будет производить в сотрудничестве с другими государствами — в таком случае поставки оружия будут идти через эти страны-партнёры.

При этом Япония помогает Украине нелетальным вооружением: поставляет беспилотники, костюмы для химической защиты, грузовики, комплекты армейских рационов.

Однако Токио всё чаще находит предлоги и способы обойти собственное законодательство. Так, в начале июня агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Япония и США нашли способ экспортировать в Штаты тротил для производства снарядов, продавая его через компанию-посредника якобы для промышленных целей.

Позднее, 15 июня, газета The Wall Street Journal сообщила, что японские власти рассматривают возможность передачи США артиллерийских снарядов для пополнения арсеналов Пентагона, который, в свою очередь, поставляет боеприпасы из своих запасов на Украину. Таким образом, отмечали журналисты, Япония поможет снабжению киевского режима боеприпасами, не нарушив свой же запрет на экспорт оружия. Стоит отметить, что ранее Пентагон проводил аналогичные схемы с Южной Кореей и Израилем.

В начале июля информационное агентство Kyodo сообщило, что правящая коалиция в нижней палате парламента Японии приняла решение о том, что, несмотря на действующий запрет на экспорт оружия, страна может поставлять за границу небоевые машины и суда, на которые установлено летальное вооружение, но которые должны использоваться для выполнения лишь определенных задач: спасательных операций, патрулирования, перевозки грузов и разминирования.

Агентство отмечало, что таким образом правительство Кисиды стремится смягчить принципы, регулирующие передачу военной техники и технологий, как для укрепления японской оборонной индустрии, так и для поддержки Украины посредством поставки ей вооружений.

«Громко о себе заявить»

Киев стремится заручиться некими гарантиями со стороны сильных, как ему кажется, стран мира, сказал в разговоре с RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

«Причина этому — отсутствие конкретных сроков для вступления в НАТО. Сейчас Киеву важна поддержка любой страны. Почему Япония? Вопрос довольно риторический, учитывая удалённость страны, возможности японцев в сфере безопасности в Восточной Европе и нежелание участвовать в прямых поставках летальных вооружений», — отметил эксперт.

Токио

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© Matteo Colombo

В свою очередь, Япония использует ситуацию вокруг Украины как способ укрепить свои позиции на мировой арене, не слишком беспокоясь о том, как она будет выполнять данные обязательства и гарантии, добавил Ермаков.

«Японии сейчас нужно громко о себе заявить. Конституцию, которая запрещает ей вести военные действия, пересматривать не собираются. Иногда говорится о некой новой трактовке, которая позволит Японии осуществлять миротворческие операции, но все эти разговоры ведутся в рамках политического пиара. Конкретная помощь Украине и гарантии от Токио в сфере безопасности — на данный момент вещь довольно условная. Кроме того, никто не может спрогнозировать будущее режима в Киеве. Всё это имеет спекулятивный характер и больше несёт в себе информационно-психологическую выгоду как для Киева, так и для Токио», — считает политолог.

То же самое касается и участия японского бизнеса в «восстановлении инфраструктуры Украины», считает Ермаков.

«Вопрос в том, какое в этом проекте будет соотношение благотворительности и чистого бизнеса. В целях пропаганды можно будет чем-то пожертвовать, но потом в сфере бизнеса обязательно нужно будет решать, кто за всё это будет платить. А это довольно серьёзный вопрос. Есть ли какой-то интерес у японцев в бизнесе на Украине? Тут ответ вполне определённый: нет у них никакого интереса», — подчеркнул эксперт.

Сложно представить как именно Япония может обеспечить безопасность Киева в рамках двустороннего соглашения, отметил в беседе с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Этот шаг со стороны Токио сугубо политический и тенденциозный, призванный продемонстрировать лояльность Западу, считает политолог.

«Япония следует в фарватере американской внешней политики и будет следовать духу времени, поддаваясь влиянию своих американских и европейских партнёров. Что это могут быть за гарантии безопасности? Естественно, это прежде всего поставки технологий и материалов двойного назначения, обмен разведывательной информацией. Возможно, обучение и тренировки украинских военных. Хотелось бы надеяться, что эти «гарантии безопасности», данные Киеву, не будут включать в себя военные провокации на границах России», — отметил собеседник RT.

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Речь также может идти о продолжении поставок снарядов или взрывчатки, что Япония уже делала через США, преодолевая эмбарго на экспорт вооружений, предоставлении своих телекоммуникационных спутников в разведывательных целях. Вместе с тем японский бизнес, очевидно, ожидает покрытия своих расходов на Украине со стороны США и ЕС, добавил Фельдман.

«Японским бизнесменам, вероятнее всего, всё равно где реализовывать свои проекты, лишь бы под эти инфраструктурные цели приходило какое-то финансирование. И, видимо, японские предприниматели рассчитывают, что это финансирование будет выделено либо Евросоюзом, либо США, либо самим японским правительством», — пояснил эксперт.

Однако ключевой камень преткновения в вопросе получения гарантий безопасности от Японии — это факт того, что она сама зависит от США в сфере безопасности, добавил Фельдман.

«В вопросах обороны и политики Япония тотально зависит от Соединённых Штатов. Вашингтон неслучайно подогревает ситуацию в АТР, после чего предлагает Южной Корее, Японии, Тайваню свой «зонтик безопасности». Но чтобы он не закрылся, американские сателлиты вынуждены встраиваться в общую картину внешней политики Вашингтона и делать то, что приходит в виде команд оттуда. Вот и Япония фактически вмешивается в конфликт на стороне Украины по указке Вашингтона. Не каждый может позволить себе суверенную внешнюю политику, и Япония, которая имеет с Россией ряд территориальных противоречий, вероятно, сделала свой выбор», — заключил эксперт.