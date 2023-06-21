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МИД Японии: Токио проведёт конференцию по восстановлению экономики Украины

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Япония проведёт у себя конференцию по восстановлению экономики Украины, заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.
МИД Японии: Токио проведёт конференцию по восстановлению экономики Украины
  • AP
  • © Eugene Hoshiko

«Конференция по содействию восстановлению экономики Украины пройдёт в Японии в подходящее время в конце этого или начале следующего года», — цитирует его РИА Новости.

По словам Хаяси, в ней примут участие представители государственного и частного секторов экономики, которые окажут Украине поддержку в восстановлении экономики.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании её восстановления до 2027 года.

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