МИД Японии: Токио проведёт конференцию по восстановлению экономики Украины

Япония проведёт у себя конференцию по восстановлению экономики Украины, заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

«Конференция по содействию восстановлению экономики Украины пройдёт в Японии в подходящее время в конце этого или начале следующего года», — цитирует его РИА Новости.

По словам Хаяси, в ней примут участие представители государственного и частного секторов экономики, которые окажут Украине поддержку в восстановлении экономики.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании её восстановления до 2027 года.