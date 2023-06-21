Фон дер Ляйен: ЕС может покрыть 45% финансовых потребностей Украины до 2027 года

ЕС может покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании её восстановления до 2027 года.

Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что до 2027 года дефицит в украинской налоговой системе составит около €60 млрд, а потребности в быстром восстановлении составят около €50 млрд.

«Именно поэтому вчера я предложила членам ЕС покрыть 45% этого дефицита. Это составляет приблизительно €50 млрд для Украины», — цитирует её Интерфакс.

Ранее министр энергетики Швеции Эбба Буш заявила, что Украина попросила ЕС удвоить поставки электричества для неё.