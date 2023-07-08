В сфере интересов: как Япония усиливает сближение с НАТО

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 11—13 июля посетит Европу, где в том числе примет участие в саммите НАТО, сообщили в кабмине страны. Как отмечают эксперты, в последнее время Япония активно расширяет взаимодействие с Североатлантическим альянсом. Ранее стало известно, что в Токио появится первое в Азии представительство военного блока. По мнению политологов, Япония всё сильнее привязывается к НАТО и становится проводником интересов альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на следующей неделе прибудет в Европу и примет участие в саммите НАТО, сообщил на брифинге для прессы генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

«Премьер-министр Кисида с 11 по 13 июля посетит Вильнюс и Брюссель. В Литве он примет участие в саммите НАТО, в Бельгии — в регулярной встрече на высшем уровне между Японией и ЕС», — приводит его слова ТАСС.

Генеральный секретарь японского кабмина сообщил, что своим участием в саммите НАТО Кисида намерен подчеркнуть важность укрепления отношений между Токио и Североатлантическим альянсом на фоне ситуации на Украине и в целом сложной обстановки в области безопасности.

Кроме того, премьер-министр Кисида на полях саммита в Вильнюсе планирует провести ряд двусторонних встреч и обменяться с коллегами мнениями по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, рассказал Мацуно.

Блоковое сближение

Напомним, после начала спецоперации РФ на Украине власти Японии перешли к расширению взаимодействия с Североатлантическим альянсом. В конце июня 2022 года Кисида прилетел в Мадрид для участия в саммите НАТО. Это был первый случай, когда глава правительства Японии принял участие в подобном мероприятии военного альянса. Перед поездкой в Европу лидер японского правительства заявил, что намерен вывести отношения Токио и НАТО на новый уровень.

После этого МИД Японии принял решение создать отдельную дипломатическую миссию при альянсе, отделив её от посольства в Брюсселе и повысив таким образом её статус.

Фумио Кисида на саммите НАТО в Мадриде

AP

© Susan Walsh

В России неоднократно отмечали, что вовлечение Японии в сферу Североатлантического альянса и его экспансия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) негативно скажется на военно-политической обстановке на этой территории. В частности, в ноябре 2022 года об этом предупреждал глава МИД Сергей Лавров на полях Восточноазиатского саммита в Пномпене.

«Западники претендуют на то, что будут играть здесь ведущую роль. «Линию обороны» уже сдвигают и к Южно-Китайскому морю. Налицо тенденция к милитаризации региона путём сопряжения усилий союзников США — Австралии, Новой Зеландии, Японии с расширением присутствия НАТО в АТР», — отметил Лавров.

Сейчас Япония осуществляет официальные контакты с НАТО через посольство Дании, но в мае этого года стало известно, что в Токио появится первое в Азиатско-Тихоокеанском регионе представительство НАТО. Эту тему в конце января обсуждали Фумио Кисида и генсек альянса Йенс Столтенберг во время визита последнего в японскую столицу. Ранее аналогичные учреждения за пределами блока были открыты только на Украине и в Грузии.

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В Кремле, комментируя будущее появление представительства НАТО в Японии, заявили, что альянс дестабилизирует ситуацию в регионах своего присутствия.

«НАТО не несёт мир и стабильность. НАТО — это структура, которая скорее дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых она присутствует. Нам видится этот процесс так», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что подобные планы Токио и альянса свидетельствуют о намерении НАТО милитаризировать Азиатско-Тихоокеанский регион.

«Намерение НАТО открыть офис в японской столице — очередное свидетельство (практическое, прикладное, а не иллюзорное, не теоретическое) глобальных амбиций и планов альянса основательно закрепиться в АТР, чтобы плодить натоцентричные форматы антироссийской и антикитайской «заряженности». Мы убеждены, что продвижение Североатлантического блока в Азии приведёт к милитаризации этого региона и усилению блокового противостояния», — отметила российский дипломат.

На намерение Токио привлечь альянс в Азию через открытие специального представительства крайне негативно отреагировали и в Китае. МИД КНР выразил несогласие с таким шагом и призвал японские власти придерживаться мирного пути развития.

«Азиатско-Тихоокеанский регион географически не относится к Атлантике. Продвижение альянса на восток, в сторону АТР, несомненно, будет подрывать мир и стабильность в регионе», — приводит ТАСС слова официального представителя МИД КНР Мао Нин.

«Непотопляемый авианосец»

Нынешнее ускоренное сближение Токио с НАТО связано с желанием Фумио Кисиды повысить статус Японии как игрока в международных отношениях и важных глобальных политических процессах на фоне внутренних проблем страны, с которыми не может справиться его правительство, отметил в разговоре с RT руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.

«Кисида прикладывает большие усилия к тому, чтобы Япония громче заявляла о себе на международной арене и повышала свою значимость в международных делах. Это связано с тем, что внутриполитическая обстановка в стране складывается не очень хорошо: проблемы, скандалы, замедление экономики. За счёт таких внешних успехов Кисида пытается повысить свой рейтинг. С этим же было связано и проведение саммита G7 в Хиросиме, откуда родом семья японского премьера», — пояснил эксперт.

Силы самообороны Японии

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Кроме того, Кисида активно включает Японию в сферу интересов НАТО из-за опасений по поводу Китая, добавил Кистанов.

«Китай сейчас возведён в ранг главной угрозы в сфере безопасности Японии. В декабре 2022 года была принята новая стратегия безопасности страны, где очень много внимания уделяется КНР. Там говорится, что Пекин якобы представляет собой беспрецедентный вызов для Токио. Впрочем, Россия там также отмечается как страна, вызывающая беспокойство», — отметил политолог.

У Японии есть территориальный спор с Китаем из-за островов Сенкаку (Дяоюйдао), а также регионов в Южно-Китайском море, где есть залежи углеводородов, напомнил Кистанов. Кроме того, Токио обеспокоен ситуацией вокруг Тайваня и считает, что КНР может применить силу для реинтеграции острова, добавил эксперт.

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«Если США начнут какие-либо силовые действия против Китая в АТР, Япония обязательно будет в них втянута, так как Вашингтон будет использовать её территорию как своеобразный непотопляемый авианосец», — пояснил политолог.

Поэтому Япония активно продвигает тезис, что безопасность Европы и Азии неделима, и укрепляет связи с НАТО. При этом сам альянс активно втягивает в свою сферу влияния и другие страны региона, добавил Кистанов.

«На этом саммите НАТО также будут главы Австралии, Южной Кореи и Новой Зеландии. И они тоже будут в рамках своей четвёрки координировать действия с НАТО. Представительство альянса, открытие которого планируется в Токио, будет как раз заниматься координацией действий и с этими странами, не только с Японией как таковой», — сказал эксперт.

Таким образом, Япония становится проводником НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул политолог. При этом для альянса важно укрепление военного сотрудничества с Токио, так как Япония обладает современными вооружёнными силами и собственным военно-промышленным комплексом.

«Японские силы самообороны являются таковыми только номинально, по названию. На самом деле это полноценная армия, со всеми видами войск и с современным вооружением. При этом они опираются на договор о безопасности с США, которые в случае необходимости должны прийти им на помощь», — заявил Кистанов.

В свою очередь, военный политолог Иван Коновалов отметил в разговоре с RT, что США активно привлекают Японию, как своего союзника в Азии, к работе с НАТО, чтобы продемонстрировать силу глобального блока.

«Япония является протекторатом США. Для Вашингтона важно, чтобы на саммите НАТО, которым они руководят, присутствовали все их союзники и принимали совместные решения, естественно, носящие выгодный для Вашингтона характер. Сейчас у США назревают серьёзные проблемы с Китаем, так что союзники США в Азии должны быть как можно ближе к ним на всех саммитах и форумах. Это подчёркивает их якобы единство в противостоянии России и Китаю», — сказал аналитик.

Япония всегда входила в сферу интересов НАТО, считает Коновалов, а приглашение Кисиды на саммиты альянса и открытие представительства блока лишь формализуют эту динамику.

«Ничего не меняется: Япония — покорный союзник США и будет участвовать во всех акциях, которые планирует Вашингтон. Это будет касаться как нового союза AUKUS, так и НАТО. Всё будет зависеть от того, что нужно будет Вашингтону от Токио. А Токио будет это послушно выполнять», — заключил Коновалов.